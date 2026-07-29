С начала купального сезона в Самарском регионе зарегистрировано 30 происшествий на воде

В результате произошедших несчастных случаев погибли 29 человек, в том числе 11 детей. Спасти удалось 14 пострадавших. В общей сложности с начала года на водоемах области произошло 35 инцидентов, унесших жизни 34 человек.

МЧС России не устает напоминать правила безопасного поведения на воде:

Выбирайте проверенные места: купайтесь только на оборудованных пляжах и в бассейнах.

Никакого алкоголя: спиртное в жару — главная причина несчастных случаев.

Следите за временем: не находитесь в воде дольше 10–15 минут, чтобы избежать переохлаждения и судорог.

Соблюдайте дистанцию: не подплывайте близко к судам.

Не ныряйте в незнакомых местах: на дне могут быть опасные предметы (коряги, камни, сваи).

Присматривайте за детьми: малыши должны быть под постоянным контролем, даже у самой кромки воды.

Осторожнее с надувными средствами: матрасы и круги могут быть опасны при сильном течении или ветре.

Ваша безопасность — ваша ответственность!