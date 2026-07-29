С начала купального сезона в Самарском регионе зарегистрировано 30 происшествий на воде

Я нашел ошибку
Главные новости:
Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
треть россиянок не выносят гастрономических комплиментов
Треть россиянок не выносят гастрономических комплиментов
стартовал прием заявок на конкурс на получение статуса Столицы детского туризма – 2027
Стартовал прием заявок на конкурс на получение статуса Столицы детского туризма – 2027
Выездные семинары самарского Росреестра продолжились в Камышлинском и Клявлинском районах Самарской области
Выездные семинары самарского Росреестра продолжились в Камышлинском и Клявлинском районах Самарской области
Российские магазины начали продавать продукты себе в убыток
Российские магазины начали продавать продукты себе в убыток
Российские производители сыра столкнулись с убытками
Российские производители сыра столкнулись с убытками
В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места
В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места
Спрос на «вторичку» в Самаре вырос на 18%, а сделки с ипотекой стабилизировались
Спрос на «вторичку» в Самаре вырос на 18%, а сделки с ипотекой стабилизировались
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.7
0.68
EUR 89.63
0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Самарцев приглашают на исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

С начала купального сезона в Самарском регионе зарегистрировано 30 происшествий на воде

142
С начала купального сезона в Самарском регионе зарегистрировано 30 происшествий на воде

В результате произошедших несчастных случаев погибли 29 человек, в том числе 11 детей. Спасти удалось 14 пострадавших. В общей сложности с начала года на водоемах области произошло 35 инцидентов, унесших жизни 34 человек.

МЧС России не устает напоминать правила безопасного поведения на воде:

  • Выбирайте проверенные места: купайтесь только на оборудованных пляжах и в бассейнах.
  • Никакого алкоголя: спиртное в жару — главная причина несчастных случаев.
  • Следите за временем: не находитесь в воде дольше 10–15 минут, чтобы избежать переохлаждения и судорог.
  • Соблюдайте дистанцию: не подплывайте близко к судам.
  • Не ныряйте в незнакомых местах: на дне могут быть опасные предметы (коряги, камни, сваи).
  • Присматривайте за детьми: малыши должны быть под постоянным контролем, даже у самой кромки воды.
  • Осторожнее с надувными средствами: матрасы и круги могут быть опасны при сильном течении или ветре.

Ваша безопасность — ваша ответственность!

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
29 июля 2026, 12:46
Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
Напомним, что по вопросам, связанным с реконструкцией тепловых сетей и состоянием таких территорий, заявления принимает Департамент городского хозяйства и... Благоустройство
33
В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места
29 июля 2026, 11:55
В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места
В этом году для обучения по очной форме выделено 12 135 бюджетных мест. Образование
144
Три юных автора из Самарской области стали победителями специальной номинации конкурса «Моя страна – моя Россия»
29 июля 2026, 10:44
Три юных автора из Самарской области стали победителями специальной номинации конкурса «Моя страна – моя Россия»
По итогам экспертной оценки определены 100 победителей из 43 регионов России специальной детской номинации «Сказки народов моей страны». Общество
216
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
29 июля 2026  12:46
Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
2
В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места
29 июля 2026  11:55
В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места
139
С начала купального сезона в Самарском регионе зарегистрировано 30 происшествий на воде
29 июля 2026  11:29
С начала купального сезона в Самарском регионе зарегистрировано 30 происшествий на воде
136
Три юных автора из Самарской области стали победителями специальной номинации конкурса «Моя страна – моя Россия»
29 июля 2026  10:44
Три юных автора из Самарской области стали победителями специальной номинации конкурса «Моя страна – моя Россия»
211
Во вторник, 28 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Москве.
28 июля 2026  18:18
Вячеслав Федорищев и Герман Греф подписали соглашение о развитии искусственного интеллект в Самарской области
710
Весь список