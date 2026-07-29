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Победителей городского турнира «Лето с футбольным мячом» определят в Самаре

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Победителей городского турнира «Лето с футбольным мячом» определят в Самаре

С 31 июля по 1 августа в Самаре на стадионе «Нефтяник» пройдут финальные городские соревнования по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». В них примут участие команды, победившие в районных отборочных этапах. Ребята поборются за звание сильнейших в своих возрастных категориях.

В первый день, 31 июля, на поле № 1 с 9:00 до 12:20 состоятся матчи юношей 2015-2017 годов рождения, разделенных на три группы — А, В и С. Параллельно на поле № 2 в те же временные интервалы пройдут игры юношей 2012-2014 годов рождения. В этих играх примут участие команды всех девяти районов Самары.

Второй день, 1 августа, откроется на поле № 1 матчами девочек 2015-2017 годов рождения из Кировского, Октябрьского и Промышленного районов, они начнутся в 9:00. На поле № 2 в это же время пройдут финальные встречи юношей 2015-2017 годов рождения, где победители групп А, В и С встретятся по круговой системе. На поле № 3 с 9:00 до 11:00 развернутся состязания девочек 2012-2014 годов рождения из Кировского, Советского, Октябрьского и Промышленного районов, а на поле № 4 с 9:00 аналогичные финальные поединки пройдут у юношей 2012-2014 годов рождения.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоится 1 августа в 11:30. Там же будут награждены победители творческих и спортивных конкурсов в рамках проекта «Лето с футбольным мячом». Победители представят Самару в региональном финале областного турнира «Лето с футбольным мячом» 19 августа на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Организаторы приглашают всех желающих поддержать юных футболистов. Вход для болельщиков свободный.

Теги: Футбол

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