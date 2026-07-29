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С 1 августа в супермаркетах введут досмотр сумок и запрет на чемодан

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С 1 августа в супермаркетах введут досмотр сумок и запрет на чемодан

С первого августа 2026 года поход в супермаркет перестанет быть таким же расслабленным, как раньше. Вступает в силу масштабная реформа правил розничной торговли, которая напрямую коснется каждого покупателя. Речь идет о жестком контроле безопасности и новых ограничениях на то, что можно проносить в торговый зал, пишет Ура.ру.

Досмотр личных вещей при срабатывании сигнализации

Главное нововведение касается работы охраны. Если при входе или выходе сработают противокражные рамки, сотрудники магазина получат законное право потребовать досмотр содержимого вашей сумки, рюкзака или пакета.

Однако произвола быть не должно. Новые протоколы строго регламентируют эту процедуру. Осмотр может проводиться только в зоне действия видеокамер и обязательно в присутствии администратора торгового зала или старшего смены. Это правило введено для защиты прав потребителей и предотвращения конфликтов с персоналом.

Полный запрет на крупногабаритный багаж

Второе серьезное изменение коснется габаритов вещей. Посетителям официально запретят проносить в торговый зал крупные чемоданы на колесах, объемные спортивные сумки и дорожные мешки.

Розничные сети объясняют эту меру требованиями антитеррористической безопасности и необходимостью разгрузить узкие проходы между стеллажами. Крупногабаритные вещи теперь придется сдавать в камеры хранения у входа или на специальные стойки регистрации багажа, где за их сохранность будет нести ответственность сотрудник магазина.

Отказ в обслуживании при нарушении правил

Администрация магазинов предупреждает: игнорирование новых правил повлечет за собой отказ в обслуживании. Если покупатель откажется предъявить вещи для проверки после срабатывания сигнализации или попытается пронести запрещенный багаж в зал, охрана имеет полное право не допустить его к покупкам.

Чтобы не тратить время на скандалы у входа, эксперты рекомендуют оставлять громоздкие сумки дома или сразу направляться к камерам хранения, не заходя в торговый зал. Новые меры направлены на снижение уровня краж и обеспечение безопасности, но потребуют от покупателей большей дисциплины.

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