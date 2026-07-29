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За полгода число выдворенных из РФ мигрантов выросло на 65,5%

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За полгода число выдворенных из РФ мигрантов выросло на 65,5%

В первом полугодии 2026 года из Российской Федерации выдворено 43 700 иностранных граждан за нарушение законодательства. Этот показатель на 65,5% превышает статистику аналогичного периода прошлого года, пишет РГ. Такие данные привел председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX.

Причина тенденции - изменения в законодательстве.

Как напомнил Володин, до 2025 года решения о выдворении принимал суд. В феврале 2025 года вступил в силу федеральный закон, наделивший МВД правом принимать такие решения во внесудебном порядке. По оценке политика, анализ показывает эффективность введенных норм: полиция активно реализует данные полномочия.

Между тем были одобрены и новые меры в этой сфере. На прошлой неделе был принят закон, расширяющий перечень статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих выдворение, более чем в два раза - с 22 до 45. Ранее эта мера применялась за незаконный оборот наркотиков, пропаганду педофилии или смены пола, а также нарушение иммиграционных правил.

В обновленный список добавлены:

  • неповиновение сотруднику полиции при пересечении государственной границы;

  • распространение информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность;

  • нарушение общественного порядка;

  • публичные действия по дискредитации использования Вооруженных сил РФ или призывы к санкциям;

  • дискриминация по признакам пола, расы, национальности, языка, возраста или отношения к религии.

С начала 2024 года для совершенствования миграционной политики принято 32 федеральных закона, из которых 21 инициирован депутатами.

Вячеслав Володин подчеркнул, что приезжающие в Россию обязаны соблюдать законы государства, знать русский язык и уважать его культуру. Те же, кто претендует на гражданство, должны брать на себя обязанность защищать Российскую Федерацию, добавил он.

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