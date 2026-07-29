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Полицейские и общественники Чапаевска провели акцию «Жизнь без ДТП»

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Местом для откровенного разговора о безопасности стало одно из чапаевских предприятий, где полицейские обратились к трудовому коллективу.

В рамках реализации комплекса мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по городу Чапаевску совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел организовали масштабную акцию «Жизнь без ДТП». Местом для откровенного разговора о безопасности стало одно из городских предприятий, где полицейские обратились к трудовому коллективу.

С подробным анализом аварийности выступил руководитель городской Госавтоинспекции. Он представил цифры статистики как по самому Чапаевску, так и по прилегающему участку федеральной трассы. Полицейский акцентировал внимание аудитории на ключевых факторах, приводящих к трагедиям: управление транспортом в нетрезвом виде, пренебрежение скоростным режимом, опасные маневры с выездом на встречную полосу и потеря концентрации из-за усталости.

Отдельной темой встречи стала профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Госавтоинспекторы напомнили взрослым о правилах безопасной перевозки юных пассажиров: вплоть до 12 лет дети должны находиться в специальных удерживающих устройствах. Кроме того, сотрудники полиции предостерегли родителей от безответственных решений о передаче права управления автомобилей и мототехникой. несовершеннолетним, подчеркнув, что подобные решение могут обернуться непоправимой бедой.

К диалогу присоединился председатель Общественного совета Вячеслав Крылов. Обращаясь к слушателям, общественник призвал помнить, что «на дороге нет чужих детей». Он подчеркнул, что элементарная бдительность — снижение скорости у перекрестков, образовательных и социальных учреждений — это не просто формальность, а реальный вклад в сохранение жизней маленьких горожан.

В завершении мероприятия сотрудники полиции ответили на все поступившие от граждан вопросы. Местные жители выразили признательность организаторам за содержательную беседу и заверили, что обязательно донесут полученные знания до своих семей, уделив особое внимание разговорам с детьми, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Теги: Полиция

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