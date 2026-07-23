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В ходе мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили видеозапись, на которой зафиксировано, как водитель автомобиля BMW, двигаясь по Лесопарковому шоссе в Тольятти, неоднократно нарушал ПДД.  
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Полицейские установили водителя автомобиля BMW, грубо нарушившего ПДД в Тольятти

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В ходе мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили видеозапись, на которой зафиксировано, как водитель автомобиля BMW, двигаясь по Лесопарковому шоссе в Тольятти, неоднократно нарушал ПДД.  

В ходе мониторинга сети Интернет в одной из социальных сетей полицейские обнаружили видеозапись, на которой зафиксировано, как водитель автомобиля BMW, двигаясь по Лесопарковому шоссе г. Тольятти, неоднократно выезжал на полосу, предназначенную для встречного движения, подвергнув опасности пассажиров и других участников дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Тольятти установили личность 25-летнего нарушителя и оформили в отношении него административные материалы по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу встречного движения), ч. 1 ст. 12.14 КоАП РФ (невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой) и ч. 3 ст. 12.37 КоАП РФ (управление транспортным средством при отсутствии полиса ОСАГО). В настоящее время собранные полицейскими материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Теги: Полиция Тольятти

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