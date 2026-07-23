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Новая форма «Крыльев Советов» на сезон 2026/27

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Выездной комплект "Крыльев" вдохновлён образом скафандра космонавта. Белый цвет, лаконичные линии и детали дизайна отсылают к экипировке тех, кто первым делает шаг в неизвестность.

Путь от Земли к бескрайним просторам начинается дома. Домашний комплект бренда Kelme, разработанный совместно с нашим техническим партнёром – компанией Wildberries – вдохновлён космосом: центральный рисунок напоминает космический корабль в момент запуска и переплетается с переходом оттенков синего как главного цвета бесконечности Вселенной.

Выездной комплект вдохновлён образом скафандра космонавта. Белый цвет, лаконичные линии и детали дизайна отсылают к экипировке тех, кто первым делает шаг в неизвестность, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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