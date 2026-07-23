Вячеслав Федорищев встретился с руководителем Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО Виктором Цыгановым

Актуализировали соглашение о сотрудничестве с Росфинмониторингом. Сегодня на рабочей встрече с руководителем Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО Виктором Цыгановым определили контуры системной совместной работы на ближайшие годы, рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.

Подписано обновленное соглашение между правительством Самарской области и ведомством.

Документ стал логичным продолжением десятилетнего партнерства, но его фокус смещен в сторону актуальных экономических вызовов.

Базовый принцип остается неизменным: прозрачность финансовых потоков — это фундамент устойчивости регионального бюджета и гарантия целевого использования средств национальных проектов.

Ключевые приоритеты нового этапа:

Обеление региональной экономики. Наша стратегическая цель — мобилизация доходов консолидированного бюджета до 500 млрд рублей к 2030 году. Эта планка недостижима без ликвидации теневых схем. Интересы правительства области и Росфинмониторинга здесь полностью совпадают. Вывод бизнеса из тени напрямую влияет на инвестиционный климат и наполняемость казны.

Профилактика правонарушений. Усиление межведомственного обмена данными для оперативного выявления рисков нецелевого расходования бюджетных средств.

Развитие финансовой грамотности молодежи. Школьники и студенты Самарской области примут участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Мы совместно проработаем заявку региона на проведение финала этого престижного интеллектуального состязания на самарской площадке.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области