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Сотрудники МЧС СО посетили лагеря Сызранского района

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Инспекторы государственного пожарного надзора провели профилактические встречи в детских оздоровительных лагерях «Планета дружбы», «Рассвет», «Дружные ребята» и «Услада».

Инспекторы государственного пожарного надзора провели профилактические встречи в детских оздоровительных лагерях «Планета дружбы», «Рассвет», «Дружные ребята» и «Услада».

Ребятам рассказали, как не допустить пожара и что делать, если он всё же случился, напомнили номера телефонов экстренных служб.

Ключевым этапом визита стали тренировочные эвакуации.

По сигналу тревоги дети и вожатые оперативно покинули корпуса. Сотрудники МЧС высоко оценили дисциплину отдыхающих и слаженность действий персонала.

Завершились мероприятия инструктажем для педагогов и обслуживающего персонала по вопросам обеспечения безопасности детей во время летнего отдыха, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:  ГУ МЧС России по Самарской области   

Теги: МЧС Сызрань

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