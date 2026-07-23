Сотрудники МЧС СО посетили лагеря Сызранского района

Инспекторы государственного пожарного надзора провели профилактические встречи в детских оздоровительных лагерях «Планета дружбы», «Рассвет», «Дружные ребята» и «Услада».

Ребятам рассказали, как не допустить пожара и что делать, если он всё же случился, напомнили номера телефонов экстренных служб.

Ключевым этапом визита стали тренировочные эвакуации.

По сигналу тревоги дети и вожатые оперативно покинули корпуса. Сотрудники МЧС высоко оценили дисциплину отдыхающих и слаженность действий персонала.

Завершились мероприятия инструктажем для педагогов и обслуживающего персонала по вопросам обеспечения безопасности детей во время летнего отдыха, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области