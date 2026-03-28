Пожарные Сызрани отработали навыки ликвидации ЧС в ФОКе

В Сызрани на базе физкультурно-оздоровительного центра (ФОК) "Надежда" состоялись тренировочные пожарно-тактические учения.

Мероприятие прошло под руководством 7 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Самарской области.

Основная цель учений – оценка готовности руководящего состава к тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также проверка уровня подготовки подразделений пожарной охраны.

Особое внимание уделялось отработке взаимодействия с администрацией и инженерно-техническими службами объекта, а также с другими пожарными подразделениями и городскими службами жизнеобеспечения при тушении условного пожара.

По сценарию, возгорание произошло на втором этаже основного корпуса ФОК во время ремонтных работ из-за короткого замыкания электропроводки.

В ходе учений были отработаны действия по ликвидации условного пожара на площади 84 квадратных метра.

Участники продемонстрировали слаженность при эвакуации людей, спасении условных пострадавших звеньями газодымозащитной службы (ГДЗС) и оказании им первой помощи.

В учениях было задействовано 9 единиц основной и специальной пожарной техники, а также 33 человека личного состава Сызранского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Все поставленные цели достигнуты. Дополнительно была проверена работоспособность систем противопожарной защиты объекта и противопожарного водоснабжения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО