27 марта в учреждениях культуры Самары прошли творческие встречи, мастер-классы, открытые репетиции и концерты в рамка первой акции «Ночь театрального искусства».
Всероссийская акция «Ночь театрального искусства» прошла в Самаре
В Сызрани на базе физкультурно-оздоровительного центра (ФОК) "Надежда" состоялись тренировочные пожарно-тактические учения.
Пожарные Сызрани отработали навыки ликвидации ЧС в ФОКе
Тольяттинский легкоатлетический манеж принимает чемпионат и весеннее первенство России по дартсу.
В регионе проходит чемпионат России по дартсу
На какие признаки обратить внимание, чтобы точно остаться довольным покупкой и получить из рыбы максимум пользы, рассказала директор по качеству сети гипермаркетов «О'КЕЙ» Светлана Гиль.
Эксперт: как проверить свежесть рыбы
27 марта на одном из перекрёстков Самары произошло ДТП с участием легкового автомобиля и питбайка под управлением 15-летнего водителя.
В Самаре на перекрестке столкнулись питбайк и автомобиль, госпитализированы 15-летний водитель питбайка и его пассажир
Открытие навигации стало возможным после плановой подготовки акватории. 26-28 марта буксир-ледокол «Портовый-13» выполнил вскрытие ледового покрова в Рождественской воложке.
С 29 марта теплоходы «ОМ» начнут работу на маршруте «Самара – Рождествено»
Движение транспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Челюскинцев ограничат по ночам в связи с ремонтом трамвайных путей
Движение транспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Челюскинцев в Самаре ограничат по ночам
2 апреля в 18:00 в галерее «Новое пространство» СОУНБ начинает работу выставка Елены Болотских «Иная сторона».
Инь и Ян: выставка в СОУНБ раскроет другую сторону реальности
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Пожарные Сызрани отработали навыки ликвидации ЧС в ФОКе

В Сызрани на базе физкультурно-оздоровительного центра (ФОК) "Надежда" состоялись тренировочные пожарно-тактические учения.

Мероприятие прошло под руководством 7 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Самарской области.

Основная цель учений – оценка готовности руководящего состава к тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также проверка уровня подготовки подразделений пожарной охраны.

Особое внимание уделялось отработке взаимодействия с администрацией и инженерно-техническими службами объекта, а также с другими пожарными подразделениями и городскими службами жизнеобеспечения при тушении условного пожара.

По сценарию, возгорание произошло на втором этаже основного корпуса ФОК во время ремонтных работ из-за короткого замыкания электропроводки.

В ходе учений были отработаны действия по ликвидации условного пожара на площади 84 квадратных метра.

Участники продемонстрировали слаженность при эвакуации людей, спасении условных пострадавших звеньями газодымозащитной службы (ГДЗС) и оказании им первой помощи.

В учениях было задействовано 9 единиц основной и специальной пожарной техники, а также 33 человека личного состава Сызранского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Все поставленные цели достигнуты. Дополнительно была проверена работоспособность систем противопожарной защиты объекта и противопожарного водоснабжения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Сызрань

Новости по теме
Недавно сотрудники ГИМС посетили ряд школ в Сызрани, где провели уроки безопасности.
04 февраля 2026, 17:51
Инспекторы Центра ГИМС СО продолжает уроки безопасности для школьников
Недавно сотрудники ГИМС посетили ряд школ в Сызрани, где провели уроки безопасности. Общество
725
Матчи отличались острым и бескомпромиссным характером.Судьба первого места решилась в напряженном финале.
27 ноября 2025, 19:59
Ветераны сызранского футбола приняли участие в турнире, посвященном 35-летию МЧС России
Матчи отличались острым и бескомпромиссным характером.Судьба первого места решилась в напряженном финале. Общество
1590
Огнеборцы продемонстрировали, как быстро и слаженно они  подают воду с помощью ручных стволов, пеногенератора и лафетного ствола от пожарной автоцистерны.
10 сентября 2025, 16:20
В Сызрани сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели показательные мероприятия для жителей и гостей города
Огнеборцы продемонстрировали, как быстро и слаженно они  подают воду с помощью ручных стволов, пеногенератора и лафетного ствола от пожарной автоцистерны. Общество
967
Ракетную опасность в Самарской области объявили ранним утром 28 марта
28 марта 2026  10:03
27 марта Вячеслав Федорищев в Москве провел совместное заседание комиссии Госсовета по промышленности и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности.
27 марта 2026  17:57
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание по развитию биоэкономики
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
27 марта 2026  13:37
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
27 марта 2026  11:43
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
27 марта 2026  11:17
