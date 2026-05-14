Специалисты по беспилотникам поборются за звание лучшего в Самарской области

Продолжаются региональные этапы Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». На очереди – номинация «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем».



В программе состязаний, которые состоятся 15 мая на площадке Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова, – как теоретические, так и практические задания.



Участники пройдут этапы тестирования и решения кейс-задач, сборки пусковой установки и подготовки к полету, покажут умение обрабатывать полученные материалы.



Победителей ждут денежные призы: 30 тыс. рублей за третье место, 50 тыс. – за второе и 100 тыс. – за первое. Лучший специалист Самарской области выйдет в федеральный финал, где главным призом станет 1 миллион рублей.



Конкурс «Лучший по профессии» организован в рамках национального проекта «Кадры».



