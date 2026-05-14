В Приволжском районе сегодня горел сарай

Сегодня в 11:25 в селе Приволжье на улице Строителей произошел пожар. Оперативно на место вызова выехали огнеборцы пожарно-спасательной части № 122 пожарно-спасательного отряда № 45 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» в количестве 5 человек на 2 единицах техники.
Уже на месте было установлено, что горит сарай на площади 30 квадратных метров.
На тушение огня были поданы 2 ствола «Б», создано 1 звено газодымозащитной службы.
Локализация пожара зафиксирована в 11:31, ликвидация открытого горения в 11:46.
К счастью пострадавших нет.
Причины пожара устанавливаются.
