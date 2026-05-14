5 фактов о гипертонии, которые нужно знать каждому

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике в г. о. Самара Людмила Слепнева:



Каждый второй пациент даже не знает о своем диагнозе.



Совет: Не ждите симптомов. Если вам 40 лет и более, измеряйте давление дома ежедневно и проходите скрининг раз в год. «Молодой» возраст- не гарантия безопасности: гипертония стремительно молодеет.



Причина №1 — не нервы, а еда.



Раньше думали, что давление "скачет" от стресса. Сегодня называют главной причиной низкое качество диеты - низкое содержание калия (отсутствие в рационе фруктов и овощей) и перенасыщение "скрытой" солью.



Совет: Не обязательно полностью отказываться от соли. Используйте заменители соли (с пониженным содержанием натрия и добавленным калием).



Соль — это «белая смерть».



Совет: Так как 75% соли мы получаем из готовых продуктов: хлеба, колбасы, соусов и сыров, уберите солонку со стола. Досаливайте еду уже в тарелке, но лучше замените соль специями (чеснок, паприка, травы).



Жизнь без таблеток- миф?



Сегодня подход к лечению такой:

Стадия 1 (давление 130–139): Начинаем с изменения образа жизни (диета, спорт, сон) .

Стадия 2 (от 140/90): Начинаем сразу с комбинации двух препаратов в одной таблетке.



Важно: Препараты по назначению врача нужно принимать постоянно. Как только вы их бросаете, давление возвращается. Это не лечение, а контроль, как очки для зрения.



«Волшебная таблетка» для сосудов - мышцы.



Самое эффективное "лекарство" от давления- аэробные нагрузки, они снижают давление на 5–7 мм рт. ст.

Какое упражнение лучшее? Велосипед. Ученые выяснили, что езда на велосипеде не только снижает давление, но и улучшает когнитивные способности, снижая риск деменции на 20-40% .

Норма: 150 минут в неделю быстрой ходьбы или плавания. Главное правило- регулярность, а не интенсивность.



Как прожить долго?

Спать не менее 7 часов. Бессонница = скачки давления ночью.

Есть свеклу и курагу. Они богаты магнием и калием.

Бросать курить. Никотин вызывает стойкий спазм сосудов.

Лечение храпа, так как апноэ- одна из скрытых причин гипертонии".

