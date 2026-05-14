Началась регистрация участников конкурса «Семейная столица России»

Регистрация участников конкурса «Семейная столица России» открыта. Прием заявок на сайте мероприятия продлится до 21 июня, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья», глава Мордовии Артем Здунов.

Конкурс поддержан Президентом Владимиром Путиным. Инициатор мероприятия – комиссия Госсовета по направлению «Семья». Конкурс проведут при поддержке Минтруда.

«Отношение общества, реализация федеральных программ и проектов, наличие комфортной инфраструктуры, максимальная вовлеченность всех очень влияет на решение семей о рождении ребенка. Все эти критерии войдут в чек-лист для руководителей муниципалитетов и регионов, по которому будет вестись оценка всех направлений в рамках конкурса, и который поможет регионам-участникам подтягиваться к лучшим», – отметил глава Мордовии.

Экспертная комиссия проанализирует представленную участниками документацию и проведет инспекционные выезды. Десять финалистов определят к августу, а уже к октябрю станет известен победитель. Обладателя звания «Семейная столица России» в стране будут выбирать каждый год. Победители конкурса при этом не смогут повторно номинироваться в течение 3 лет.

Принять участие в борьбе за звание семейной столицы страны могут города с населением более 100 тысяч человек. Конкурсантов оценят по ряду показателей. Среди них – динамика рождаемости, численности многодетных семей, стабильность браков. Также будет учитываться наличие семейной инфраструктуры в городах. Помимо этого, на принятие решения повлияют система мер поддержки семьи, информационная политика для формирования положительного имиджа семьи и многодетности.

«У нас особый год – Год единства народов России. И, объявляя этот год, Президент сказал, что Россия – это семья семей. Мы даем старт замечательному конкурсу «Семейная столица России», который получил поддержку комиссии Государственного совета РФ по национальному проекту «Семья». Этому предшествовало серьезное обсуждение. Такой семейной столицей могут быть российские города с численностью населения свыше 100 тысяч человек, но главное – это города с удобной и комфортной инфраструктурой для семей», – подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова, которая приняла участие в запуске конкурса.

Конкурс нацелен на стимулирование активности муниципалитетов по созданию в городах комфортных условий для родителей, в том числе будущих, повышению качества жизни семей с детьми, распространение успешного опыта поддержки многодетных.

«Решение о рождении ребенка – это индивидуальный выбор каждой семьи, который складывается при стечении определенного набора факторов. Для каждой семьи эти аргументы в пользу рождения ребенка – свои. Но ни один из них нельзя оставить без внимания. На протяжении длительного времени существовало убеждение, что поддержка демографии лежит исключительно в плоскости социальной политики – льготы, выплаты. Но современные исследования показывают, что набор метрик, влияющих на решение семьи, – гораздо шире. Наша общая задача – создать все необходимые условия, чтобы семьи с детьми и будущие родители могли свободно реализовывать свое желание иметь детей. Мы последовательно вовлекаем в реализацию демографической политики регионы, работодателей, а сейчас – и муниципалитеты. От того, насколько ориентировано на интересы и потребности семьи с детьми пространства наших городов и поселков, часто зависит решение о рождении еще одного ребенка. Уверен, что этот конкурс станет отличной площадкой для обмена лучшими практиками и тиражирования успешного опыта по всей стране», – заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Среди финалистов, помимо победителя, выберут призеров в ряде номинаций: «Город будущих поколений», «Город для большой семьи», «Флагман многодетности», «Город счастливого родительства», «Город семейной стабильности».

«Такие масштабные конкурсы, как „Семейная столица России“, и должны проходить именно в регионах, поскольку это дает максимальный эффект для обмена и внедрения лучших инициатив», – подчеркнул председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, который назначен председателем экспертной комиссии конкурса.

Напомним, что ранее Татьяна Голикова поручила поддерживать темпы реализации нацпроекта «Семья».

