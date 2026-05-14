В Клявлинском районе открылся новый ФАП

Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в селе Старые Сосны Клявлинского района более 300 жителей получают помощь в современных условиях.



«Появление нового ФАПа кардинально изменило качество первичной помощи, – отмечает главный врач Клявлинской больницы Нурания Горбунова, – Современное оборудование, в частности ЭКГ-аппарат с дистанционной передачей данных, позволяет фельдшеру снимать кардиограмму на дому или в ФАПе и мгновенно передавать её врачу функциональной диагностики в ЦРБ или в центр управления рисками. Это особенно важно при подозрении на инфаркт».



Модернизация первичного звена здравоохранения – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

