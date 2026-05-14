Пироговский Университет рассказал, какой должна быть первая помощь при укусе осы и пчелы — пошаговая инструкция.
Как действовать в первые минуты после укуса осы или пчелы?
Действуйте быстро, но без паники. У вас есть 15-30 минут до развития тяжелой аллергии.
Шаг 1. Оцените угрозу (за 10 секунд)
Красные флаги — немедленно вызывайте скорую (103):
- Ребенок начал задыхаться, кашляет, осип голос.
- Появился отек лица, губ, языка, шеи.
- Ребенок потерял сознание или стал вялым «как тряпка».
- Множественные укусы (более 5) — ядовая интоксикация.
- Укус в рот, горло, глаз, шею (опаснее всего).
Если нет красных флагов — действуйте по шагам ниже.
Шаг 2. Удалите жало (только если ужалила пчела)
Как: Соскоблить ногтем или тупой стороной ножа (не пинцетом!).
Почему не пинцет: Пинцет сожмет мешочек с ядом и выдавит остатки в ранку.
Что с осой: Оса не оставляет жало, просто промыть ранку.
Шаг 3. Промойте и нейтрализуйте яд
Промыть рану холодной водой с мылом.
Кислота vs щелочь: Яд осы — щелочной (промыть уксусом или лимонным соком, разведенным 1:3 с водой). Яд пчелы — кислый (промыть содовым раствором: 1 ч.л. соды на стакан воды). Если не помните — просто промойте водой.
Шаг 4. Замедлите всасывание яда
Холод: Лед, замороженный кусок мяса, бутылка с холодной водой — приложить к месту укуса на 15 минут. Холод сужает сосуды, яд медленнее всасывается в кровь.
Тугая повязка выше места укуса (как при укусе змеи) — только при множественных укусах или при укусе в конечность.
Шаг 5. Дайте антигистаминное (противоаллергическое)
Детям старше 1 года: Лоратадин (Кларитин, Эролин) или Цетиризин (Зиртек, Зодак) в возрастной дозировке (по весу).
Детям до года: Фенистил капли (дозировка 1 капля на кг веса).
Зачем: Снижает местную реакцию (отек, зуд) и риск распространенной аллергии.
Шаг 6. Наблюдайте 2 часа
Самое опасное время — первые 30-60 минут. Не оставляйте ребенка одного.
Если отек растет, появляется сыпь на других участках тела, ребенок жалуется на удушье — скорая.
Когда укусы требуют срочной госпитализации?
Вызывайте скорую или езжайте в больницу сами, если:
Ребенок задыхается: слышен свистящий вдох, кашель, синеет вокруг рта.
Отек распространяется на лицо, шею, язык — может перекрыть дыхание.
Множественные укусы (более 10) — ядовая реакция: рвота, понос, судороги.
Укус в глаз, рот, горло — отек быстро блокирует дыхательные пути.
Ребенок теряет сознание или становится неадекватным.
У ребенка уже была аллергия на укусы в прошлом (тем более — анафилаксия).
В стационаре: Введут адреналин, гормоны (преднизолон), поставят капельницу, будут наблюдать сутки.