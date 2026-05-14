Мошенники начали обманывать россиян с помощью летнего отдыха
На стройках и в теплицах Самарской области в ходе рейдов проверили более 200 иностранных граждан
В Госдуме призвали жестко ограничить строительство новых жилых домов
15 мая в 18:00 в галерее «Новое пространство» СОУНБ состоится концерт «Связь времён»
Самарцы составили рейтинг самых уважаемых профессий
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих на открытую лекцию «Я сегодня и я завтра»
какой должна быть первая помощь при укусе осы и пчелы — пошаговая инструкция
Хантавирус постепенно адаптируется и мутирует
В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Какой должна быть первая помощь при укусе осы и пчелы — пошаговая инструкция

Пироговский Университет рассказал, какой должна быть первая помощь при укусе осы и пчелы — пошаговая инструкция.

Как действовать в первые минуты после укуса осы или пчелы?
Действуйте быстро, но без паники. У вас есть 15-30 минут до развития тяжелой аллергии.
Шаг 1. Оцените угрозу (за 10 секунд)
Красные флаги — немедленно вызывайте скорую (103):

  • Ребенок начал задыхаться, кашляет, осип голос.
  • Появился отек лица, губ, языка, шеи.
  • Ребенок потерял сознание или стал вялым «как тряпка».
  • Множественные укусы (более 5) — ядовая интоксикация.
  • Укус в рот, горло, глаз, шею (опаснее всего).

Если нет красных флагов — действуйте по шагам ниже.
Шаг 2. Удалите жало (только если ужалила пчела)
Как: Соскоблить ногтем или тупой стороной ножа (не пинцетом!).
Почему не пинцет: Пинцет сожмет мешочек с ядом и выдавит остатки в ранку.
Что с осой: Оса не оставляет жало, просто промыть ранку.
Шаг 3. Промойте и нейтрализуйте яд
Промыть рану холодной водой с мылом.
Кислота vs щелочь: Яд осы — щелочной (промыть уксусом или лимонным соком, разведенным 1:3 с водой). Яд пчелы — кислый (промыть содовым раствором: 1 ч.л. соды на стакан воды). Если не помните — просто промойте водой.
Шаг 4. Замедлите всасывание яда
Холод: Лед, замороженный кусок мяса, бутылка с холодной водой — приложить к месту укуса на 15 минут. Холод сужает сосуды, яд медленнее всасывается в кровь.
Тугая повязка выше места укуса (как при укусе змеи) — только при множественных укусах или при укусе в конечность.
Шаг 5. Дайте антигистаминное (противоаллергическое)
Детям старше 1 года: Лоратадин (Кларитин, Эролин) или Цетиризин (Зиртек, Зодак) в возрастной дозировке (по весу).
Детям до года: Фенистил капли (дозировка 1 капля на кг веса).
Зачем: Снижает местную реакцию (отек, зуд) и риск распространенной аллергии.
Шаг 6. Наблюдайте 2 часа
Самое опасное время — первые 30-60 минут. Не оставляйте ребенка одного.
Если отек растет, появляется сыпь на других участках тела, ребенок жалуется на удушье — скорая.

Когда укусы требуют срочной госпитализации?
Вызывайте скорую или езжайте в больницу сами, если:
Ребенок задыхается: слышен свистящий вдох, кашель, синеет вокруг рта.
Отек распространяется на лицо, шею, язык — может перекрыть дыхание.
Множественные укусы (более 10) — ядовая реакция: рвота, понос, судороги.
Укус в глаз, рот, горло — отек быстро блокирует дыхательные пути.
Ребенок теряет сознание или становится неадекватным.
У ребенка уже была аллергия на укусы в прошлом (тем более — анафилаксия).
В стационаре: Введут адреналин, гормоны (преднизолон), поставят капельницу, будут наблюдать сутки.

Какой должна быть первая помощь при укусе осы и пчелы — пошаговая инструкция
Хантавирус постепенно адаптируется и мутирует
Хантавирус постепенно адаптируется и мутирует
Нейрохирурги Тольяттинской городской детской клинической больницы применяют хирургическую пластику лицевого нерва для восстановления улыбки и симметрии лица у детей.
Тольяттинские нейрохирурги провели ребенку хирургическую пластику лицевого нерва
Врач-терапевт Самарской городской поликлиники №13 Юрий Беседи  рассказал, как не пропустить гипертонию и сохранить здоровье.
Самарцам рассказали, как не пропустить гипертонию и сохранить здоровье
В Самарской области ввели карантин из-за бешенства животных в двух населенных пунктах.
В Самарской области ввели карантин из-за бешенства животных в двух населенных пунктах
В Самарской области с начала сезона 945 человек пострадали от укусов клещей
В Самарской области с начала сезона 945 человек пострадали от укусов клещей
В Самарскую область поставят 1600 доз вакцины от ветрянки
В Самарскую область поставят 1600 доз вакцины от ветрянки
В Роспотребнадзоре назвали эндемичные регионы по клещевому вирусному энцефалиту
В Роспотребнадзоре назвали эндемичные регионы по клещевому вирусному энцефалиту
Главный кардиолог региона  Дмитрий Дупляков: 
Главный кардиолог региона: как можно снизить риски инфаркта миокарда при наличии гипертонии
12 мая - Международный день медицинской сестры. Накануне праздника в минздраве СО прошло награждение среднего медицинского персонала.
Андрей Орлов вручил отраслевые награды медсестрам и поздравил их с профессиональным праздником
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.
Вячеслав Федорищев поручил детально оценить ситуацию с благоустройством территории рядом со строительством станции метро Театральная в Самаре
12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили стратегию градостроительной политики Самарской области.
Вячеслав Федорищев поручил ускорить реализацию градостроительного потенциала
