Пироговский Университет рассказал, какой должна быть первая помощь при укусе осы и пчелы — пошаговая инструкция.

Как действовать в первые минуты после укуса осы или пчелы?

Действуйте быстро, но без паники. У вас есть 15-30 минут до развития тяжелой аллергии.

Шаг 1. Оцените угрозу (за 10 секунд)

Красные флаги — немедленно вызывайте скорую (103):

Ребенок начал задыхаться, кашляет, осип голос.

Появился отек лица, губ, языка, шеи.

Ребенок потерял сознание или стал вялым «как тряпка».

Множественные укусы (более 5) — ядовая интоксикация.

Укус в рот, горло, глаз, шею (опаснее всего).

Если нет красных флагов — действуйте по шагам ниже.

Шаг 2. Удалите жало (только если ужалила пчела)

Как: Соскоблить ногтем или тупой стороной ножа (не пинцетом!).

Почему не пинцет: Пинцет сожмет мешочек с ядом и выдавит остатки в ранку.

Что с осой: Оса не оставляет жало, просто промыть ранку.

Шаг 3. Промойте и нейтрализуйте яд

Промыть рану холодной водой с мылом.

Кислота vs щелочь: Яд осы — щелочной (промыть уксусом или лимонным соком, разведенным 1:3 с водой). Яд пчелы — кислый (промыть содовым раствором: 1 ч.л. соды на стакан воды). Если не помните — просто промойте водой.

Шаг 4. Замедлите всасывание яда

Холод: Лед, замороженный кусок мяса, бутылка с холодной водой — приложить к месту укуса на 15 минут. Холод сужает сосуды, яд медленнее всасывается в кровь.

Тугая повязка выше места укуса (как при укусе змеи) — только при множественных укусах или при укусе в конечность.

Шаг 5. Дайте антигистаминное (противоаллергическое)

Детям старше 1 года: Лоратадин (Кларитин, Эролин) или Цетиризин (Зиртек, Зодак) в возрастной дозировке (по весу).

Детям до года: Фенистил капли (дозировка 1 капля на кг веса).

Зачем: Снижает местную реакцию (отек, зуд) и риск распространенной аллергии.

Шаг 6. Наблюдайте 2 часа

Самое опасное время — первые 30-60 минут. Не оставляйте ребенка одного.

Если отек растет, появляется сыпь на других участках тела, ребенок жалуется на удушье — скорая.



Когда укусы требуют срочной госпитализации?

Вызывайте скорую или езжайте в больницу сами, если:

Ребенок задыхается: слышен свистящий вдох, кашель, синеет вокруг рта.

Отек распространяется на лицо, шею, язык — может перекрыть дыхание.

Множественные укусы (более 10) — ядовая реакция: рвота, понос, судороги.

Укус в глаз, рот, горло — отек быстро блокирует дыхательные пути.

Ребенок теряет сознание или становится неадекватным.

У ребенка уже была аллергия на укусы в прошлом (тем более — анафилаксия).

В стационаре: Введут адреналин, гормоны (преднизолон), поставят капельницу, будут наблюдать сутки.