Самарцу пришлось изменить незаконную перепланировку квартиры
жители Приволжского федерального округа уже активно планируют аренду загородного жилья летом
Каждый третий житель Самары (34%) откладывает карьерные решения и переезд из-за ипотеки
Самарские ученые оценят риски адаптации иностранных студентов в России
Мошенники начали обманывать россиян с помощью летнего отдыха
На стройках и в теплицах Самарской области в ходе рейдов проверили более 200 иностранных граждан
В Госдуме призвали жестко ограничить строительство новых жилых домов
15 мая в 18:00 в галерее «Новое пространство» СОУНБ состоится концерт «Связь времён»
Перед сезоном отпусков мошенники активизировались и начали обманывать российских туристов, пугая их отменой рейсов из-за «вспышки ротавируса» в отеле или «политических волнений» в популярных туристических странах. Об этом года сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка», созданной Народным фронтом для борьбы с мошенничеством.

«В мае начинается сезон активного отдыха, и мошенники атакуют туристов по следующей схеме: якобы эвакуация из Турции или Египта», — рассказали в «Мошеловке». Их данные передает РИА Новости

В пресс-службе пояснили, что в мае, когда начинается сезон активного отдыха, злоумышленники используют следующую схему: за неделю до вылета туристам звонят якобы из «Турпомощи» и сообщают об отмене рейса из-за проблем в отеле или политической нестабильности в стране. Далее мошенники предлагают вернуть деньги за тур и купить «срочный билет на стыковочный рейс» за 50–100 % стоимости тура.

Целевой группой такой схемы являются туристы, которые планируют летние поездки за рубеж. Пик бронирований приходится на май, поэтому мошенники активизируются именно в этом месяце. В «Мошеловке» рекомендуют проверять статус рейса и отеля только через официальные приложения перевозчика. Если поступит звонок об эвакуации, следует положить трубку и напрямую перезвонить своему туроператору.

