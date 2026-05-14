Самарцу пришлось изменить незаконную перепланировку квартиры

Житель г. Самары решил устроить в своей квартире перепланировку. Мужчина демонтировал перегородки между комнатами, однако разрешение на проведение работ у администрации района он не получил. Суд обязал нарушителя привести квартиру в прежнее состояние.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Самарского района г. Самары. В рамках исполнительного производства мужчине было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства. Также должник был предупрежден, что в случае неисполнения решения суда, к нему могут быть применены меры принудительного характера.

Несмотря на полученные предупреждения собственник квартиры не спешил исправлять ситуацию, в результате чего в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора.

Принятые судебным приставом-исполнителем меры побудили должника вернуть жилое помещение в прежнее состояние.