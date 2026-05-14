Самарцам напоминают: оплата услуг ЖКХ должна производиться до 15 числа месяца

Оплата услуг ЖКХ должна производиться до 15 числа месяца, следующего за расчётным. При просрочке платежей ресурсоснабжающие и обслуживающие организации по закону обязаны начислять должникам пени.

Все, кто ещё не оплатил услуги водоснабжения и водоотведения, должны это сделать как можно скорее, чтобы избежать начисления пеней.

Напоминаем способы оплаты квитанций от «РКС-Самара» без комиссии:

- Самый безопасный, простой и быстрый способ – на сайте «РКС-Самара» через личный кабинет https://lk.roscomsys.ru/login . Здесь можно не только оплатить услуги водоснабжения и водоотведения без комиссии, но и передать показания, задать любые вопросы, написать заявление или обращение в ресурсоснабжающую компанию.

- ФГУП «Почта России» (через операциониста).

- АО «Газпромбанк» (банкоматы и онлайн).

- ПАО «Почта Банк» (банкоматы, терминалы, онлайн).

- ПАО «БАНК ВТБ» (терминалы, онлайн).

Средства, которые предприятие получает от абонентов, идут на реализацию инвестиционной и производственной программ, профилактическую работу на городских сетях водоснабжения и водоотведения. Поэтому так важно оплачивать квитанции от ресурсоснабжающего предприятия вовремя и в полном объёме.