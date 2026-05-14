В преддверии Дня Победы коллектив филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области присоединился к памятным мероприятиям, посвящённым 81 годовщине окончания Великой Отечественной войны.
Специалисты «РКС-Самара» несколько дней работают над устранением сложного технологического отказа в трубах канализации в Кировском районе. 
В КЦ «Автоград» с большим успехом прошёл отчётный концерт МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств» им. В.Н. Сафонова, посвященный 175-летию Самарской губернии.
Около 170 жителей села Челно-Вершинского района получают медицинскую помощь в новом, современном здании.
16 мая у филиала Третьяковской галереи в Самаре состоится открытие футбольного мурала - нового арт‑объекта, который украсит наш город.
15 мая с 18:00 до 19:30 на Софийской набережной Самары состоится концерт «Волжская мелодия».
У экс-главы самарского ГУ МЧС Бойко изымут квартиры, машины и часы
Рабочая молодежь Самарской области соревновалась в настольном теннисе
В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Госдума приняла закон о списании участникам СВО кредитов до 10 млн рублей

Госдума России одобрила законопроект, касающийся освобождения участников специальной военной операции (СВО) и их супруг от долговых обязательств по просроченным кредитам на сумму до 10 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

Этот закон был представлен группой депутатов из различных фракций.

Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, для применения данной нормы существуют два условия: контракт на службу в армии должен быть заключен на срок не менее одного года и не ранее 1 мая 2026 года. Кроме того, до этой же даты должен вступить в силу судебный акт о взыскании задолженности или быть выдан исполнительный документ.

«Один из ключевых приоритетов в работе депутатов Государственной Думы — поддержка наших защитников, их родных и близких. Принятый сегодня законопроект — еще один шаг в этом направлении», — подчеркнул Игошин.

По словам депутата, подобные меры уже применялись в 2024 году и помогли многим семьям участников специальной военной операции.

Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
13 мая 2026  13:07
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.
12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили стратегию градостроительной политики Самарской области.
