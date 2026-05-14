две трети опрошенных жителей Приволжского федерального округа играют в видеоигры

Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров провели опрос среди 10 000 жителей России, чтобы изучить игровые привычки жителей Приволжского федерального округа, покупательское поведение геймеров и роль рекламы в выборе.
- Видеоигры стали массовым форматом досуга: 26% жителей ПФО играют регулярно, ещё 40% — время от времени. Итого 66% жителей округа вовлечены в гейминг.
- Основное устройство для игр — смартфон (63%), на втором месте ПК и ноутбуки (57%). Игровые консоли используют 20%, планшеты — 12%. Данные по гендерному распределению устройств — общероссийские: мужчины чаще играют на ПК (65% против 45% у женщин), женщины — на смартфоне (73% против 58%).
- Покупки в гейминге носят ситуативный характер: 29% приобретают игры при появлении интереса, 17% — во время распродаж, 43% практически не тратятся. Среди покупающих лидируют цифровые игры (48%), игровое оборудование (39%) и внутриигровые покупки (36%). Средние расходы — 3181 рубль в месяц, 69% укладываются в 3000 рублей.
- Онлайн-реклама влияет на выбор игровых товаров у 58% игроков: для 11% — один из ключевых факторов, 22% учитывают наряду с другими параметрами, 25% — время от времени. 42% заявили, что реклама не влияет на их решения.
- Авито запустил покупку цифровых продуктов — игровых ключей, подписок, программ — с безопасной онлайн-оплатой внутри платформы. Оборот цифровых продуктов на Авито вырос в 2025 году на 11%.