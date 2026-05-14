У экс-главы самарского ГУ МЧС Бойко изымут квартиры, машины и часы
65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре

16 мая частью всероссийской культурной акции «Ночь музеев» в Самаре традиционно станут бесплатные экскурсии. В этом году для жителей и гостей города подготовили 58 пеших познавательных прогулок с экскурсоводами и автобусные экскурсии по двум маршрутам в сопровождении гида. Также будет доступно 8 аудиоэкскурсий с использованием специальной гарнитуры, пишет Самара-МК.

Первые пешие экскурсии начнутся с 10:00. На них можно будет узнать историю Струковского сада и спуститься в Бункер Сталина, побывать в уютных двориках и пройтись по улицам исторического центра и набережной, познакомиться с тайнами самарского хлебного производства и советской архитектурой, посетить Дом Гринберга и знаковые площади — Хлебную, Самарскую, площадь Славы.

Один из маршрутов — «Бизнес с душой города» (16+) — позволит гостям посмотреть на Самару как на музей ремесла и творческого предпринимательства. Участники экскурсии узнают, где в Самаре начала XX века находились самые творческие предпринимательские проекты, что производили самарские мастера, а также посетят ряд локаций креативного предпринимательства современной Самары и пообщаются с создателями проектов. Регистрация на эту экскурсию доступна онлайн.

Экскурсионные автобусы, обозначенные табличками «Ночь музеев 2026», будут курсировать с 14:00 до 20:00 с интервалом 20 минут по двум маршрутам:

маршрут № 1: пл. Кирова – пл. Революции – пл. Кирова;

маршрут № 2: Собор Кирилла и Мефодия – ул. Льва Толстого – Собор Кирилла и Мефодия.

Для участия в автобусных экскурсиях необходимо пройти онлайн-регистрацию и получить QR-код, подтверждающий запись на выбранный маршрут. На пешие экскурсии можно записаться в колл-центре по телефону 8 (800) 222-44-63 с 13 по 16 мая с 10:00 до 18:00. По этому же номеру можно узнать подробнее о каждой экскурсии. 

 

Полный перечень экскурсий, а также вся программа акции «Ночь музеев» в Самаре доступны на сайте акции.

В центре внимания
