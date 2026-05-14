В преддверии Дня Победы коллектив филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области присоединился к памятным мероприятиям, посвящённым 81 годовщине окончания Великой Отечественной войны.
Специалисты регионального Роскадастра приняли участие в мероприятиях, посвященных 9 Мая
Специалисты «РКС-Самара» несколько дней работают над устранением сложного технологического отказа в трубах канализации в Кировском районе. 
«РКС-Самара» прочищают сеть канализации, засыпанную строительным мусором
В КЦ «Автоград» с большим успехом прошёл отчётный концерт МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств» им. В.Н. Сафонова, посвященный 175-летию Самарской губернии.
«С гордостью скажем – мы люди Самарской земли!»: патриотический марафон прошел в Тольятти
Около 170 жителей села Челно-Вершинского района получают медицинскую помощь в новом, современном здании.
В селе Новое Эштебенькино Челно-Вершинского района открылся современный ФАП
16 мая у филиала Третьяковской галереи в Самаре состоится открытие футбольного мурала - нового арт‑объекта, который украсит наш город.
В Самаре состоится открытие нового арт-объекта - футбольного мурала
15 мая с 18:00 до 19:30 на Софийской набережной Самары состоится концерт «Волжская мелодия».
Музыкальный сезон на открытых площадках стартует в Самаре
У экс-главы самарского ГУ МЧС Бойко изымут квартиры, машины и часы
У экс-главы самарского ГУ МЧС Бойко изымут квартиры, машины и часы
Рабочая молодежь Самарской области соревновалась в настольном теннисе
Рабочая молодежь Самарской области соревновалась в настольном теннисе
В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
«С гордостью скажем – мы люди Самарской земли!»: патриотический марафон прошел в Тольятти

В КЦ «Автоград» с большим успехом прошёл отчётный концерт МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств» им. В.Н. Сафонова, посвященный 175-летию Самарской губернии.

В КЦ «Автоград» с большим успехом прошёл отчётный концерт МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств» им. В.Н. Сафонова, посвященный 175-летию Самарской губернии. На сцене выступили лучшие творческие коллективы, солисты и чтецы школы, а также были представлены творческие работы учащихся.

Программа концерта была насыщена яркими номерами, отражающими любовь к родному краю и богатое культурное наследие Самарской земли.

Лицей искусств был основан в 1977 году. Сегодня учебное заведение носит имя своего основателя, заслуженного работника культуры РФ Вячеслава Николаевича Сафонова. На протяжении почти 70-летней истории своего существования Лицей реализует идею комплексного обучения и развития детей, где предметы общего образования сочетаются с предметами искусства.

В лицее обучается искусству 1020 человек по 4 направлениям: музыкальное, хореографическое, художественное, театральное. В Лицее искусств созданы и ведут активную концертную и конкурсную деятельность 20 творческих коллективов: вокально-хоровые, театральные, ансамбли скрипачей и виолончелистов, фольклорный ансамбль, оркестр русских народных инструментов и другие. Два коллектива — хореографический ансамбль «Лицей» и ансамбль скрипачей Лицея искусств — имеют звание «образцовый художественный коллектив».

В 2020 году учебное заведение одним из первых в Самарской области стало участником национального проекта «Культура». За счет федеральных средств для Лицея были приобретены акустические и цифровые пианино и рояль, скрипки, виолончели, баяны, домры, балалайки и бас-гитара.

Учебные классы оснащены интерактивными досками, которые помогают разнообразить представляемую информацию и усовершенствовать учебный процесс. Такжеж пополнился фонд и учебной литературы — в библиотеку поступили современные учебники и пособия. Концертный зал оснастили экраном, проектором, световым и звуковым оборудованием.

Благодаря этому повысилось качество проведения городских конкурсов, школьных мероприятий, концертов и театральных постановок.

Работа по оснащению Детских школ искусств будет продолжена уже в рамках нацпроекта «Семья». В 2026 году 5 школ региона планируется оснастить музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

 

Фото:   минкульт СО

С 18 мая по 1 июня специалисты «Т Плюс» испытают повышенным давлением холодной воды тепловые сети в Самаре и Тольятти.
13 мая 2026, 17:48
«Т Плюс» проведёт гидравлические испытания тепловых сетей в Самаре и Тольятти
С 18 мая по 1 июня специалисты «Т Плюс» испытают повышенным давлением холодной воды тепловые сети в Самаре и Тольятти. ЖКХ
616
Нейрохирурги Тольяттинской городской детской клинической больницы применяют хирургическую пластику лицевого нерва для восстановления улыбки и симметрии лица у детей.
13 мая 2026, 17:13
Тольяттинские нейрохирурги провели ребенку хирургическую пластику лицевого нерва
Нейрохирурги Тольяттинской городской детской клинической больницы применяют хирургическую пластику лицевого нерва для восстановления улыбки и симметрии лица... Здравоохранение
716
Компания «Магнит», ведущий ритейлер России, запустила на своей промышленной площадке в Тольятти две новые линии по выпуску замороженных полуфабрикатов.
13 мая 2026, 15:20
Более 100 новых рабочих мест: в губернии запустили линии глубокой переработки
Компания «Магнит», ведущий ритейлер России, запустила на своей промышленной площадке в Тольятти две новые линии по выпуску замороженных полуфабрикатов. Экономика
643
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
13 мая 2026  13:07
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
567
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
13 мая 2026  11:58
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
494
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
13 мая 2026  10:27
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
341
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.
12 мая 2026  20:35
Вячеслав Федорищев поручил детально оценить ситуацию с благоустройством территории рядом со строительством станции метро Театральная в Самаре
1782
12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили стратегию градостроительной политики Самарской области.
12 мая 2026  20:30
Вячеслав Федорищев поручил ускорить реализацию градостроительного потенциала
810
