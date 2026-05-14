«С гордостью скажем – мы люди Самарской земли!»: патриотический марафон прошел в Тольятти

В КЦ «Автоград» с большим успехом прошёл отчётный концерт МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств» им. В.Н. Сафонова, посвященный 175-летию Самарской губернии. На сцене выступили лучшие творческие коллективы, солисты и чтецы школы, а также были представлены творческие работы учащихся.

Программа концерта была насыщена яркими номерами, отражающими любовь к родному краю и богатое культурное наследие Самарской земли.

Лицей искусств был основан в 1977 году. Сегодня учебное заведение носит имя своего основателя, заслуженного работника культуры РФ Вячеслава Николаевича Сафонова. На протяжении почти 70-летней истории своего существования Лицей реализует идею комплексного обучения и развития детей, где предметы общего образования сочетаются с предметами искусства.

В лицее обучается искусству 1020 человек по 4 направлениям: музыкальное, хореографическое, художественное, театральное. В Лицее искусств созданы и ведут активную концертную и конкурсную деятельность 20 творческих коллективов: вокально-хоровые, театральные, ансамбли скрипачей и виолончелистов, фольклорный ансамбль, оркестр русских народных инструментов и другие. Два коллектива — хореографический ансамбль «Лицей» и ансамбль скрипачей Лицея искусств — имеют звание «образцовый художественный коллектив».

В 2020 году учебное заведение одним из первых в Самарской области стало участником национального проекта «Культура». За счет федеральных средств для Лицея были приобретены акустические и цифровые пианино и рояль, скрипки, виолончели, баяны, домры, балалайки и бас-гитара.

Учебные классы оснащены интерактивными досками, которые помогают разнообразить представляемую информацию и усовершенствовать учебный процесс. Такжеж пополнился фонд и учебной литературы — в библиотеку поступили современные учебники и пособия. Концертный зал оснастили экраном, проектором, световым и звуковым оборудованием.

Благодаря этому повысилось качество проведения городских конкурсов, школьных мероприятий, концертов и театральных постановок.

Работа по оснащению Детских школ искусств будет продолжена уже в рамках нацпроекта «Семья». В 2026 году 5 школ региона планируется оснастить музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

