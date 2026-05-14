Господдержка помогла самарскому семейному предприятию оборудовать ювелирную мастерскую

Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в селе Старые Сосны Клявлинского района более 300 жителей получают помощь в современных условиях.
В Клявлинском районе открылся новый ФАП
В Самарской области состоялся фестиваль комплекса ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций региона, посвященный 95-летию Всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне».
В Самарской области состоялся фестиваль комплекса ГТО
Регистрация участников конкурса «Семейная столица России» открыта. Прием заявок на сайте мероприятия продлится до 21 июня, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья», глава Мордовии Артем Здунов.
Началась регистрация участников конкурса «Семейная столица России»
22 мая в 18:00 на сцене КРЦ «Звезда» состоится финальное событие сезона Детского КВН Самарской области — Суперкубок. Чемпионы всех четырёх дивизионов встретятся на главной сцене КРЦ «Звезда» и поборются за главный приз:
В Самаре пройдет Суперкубок Детского КВН Самарской области
Энергетики «Т Плюс» совместно с активистами ОНФ посетили 14 микрорайон Самары, где этим летом запланирована перекладка тепловых сетей.
«Т Плюс» и ОНФ согласовали порядок восстановления благоустройства в 14 микрорайоне Самары
16 и 23 мая в КРЦ «Звезда» пройдут игры 1/4 финала Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи. За проход в полуфинал будут соревноваться команды различных предприятий и организаций Самарской области. 
В КРЦ «Звезда» пройдут игры 1/4 финала Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи
«Время открытий» - это серия туристических походов, которые проводятся в рамках совместного проекта Росмолодёжи и «Движения первых» под названием «Походы первых - Больше, чем путешествие».
Жители Самарской области могут присоединиться к серии тематических походов «Время открытий»
Комитет ЗАГС Самарской области передал детские книги в Самарскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Н. Ивановой и в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина
Комитет ЗАГС Самарской области передал детские книги в две больницы Самары
Господдержка помогла самарскому семейному предприятию оборудовать ювелирную мастерскую

Креативные индустрии считаются сегодня одним из драйверов экономического развития региона. В Самарской области более 10 тысяч предприятий работают на стыке творчества и бизнеса. В их числе – владельцы ювелирной мастерской EFREMOVY, супруги Сергей и Виктория Ефремовы из Самары. 

«Почти 11 лет мы создаем ювелирные украшения по индивидуальным заказам. Это не массовое производство, каждое изделие — уникально. Мы работаем с золотом, серебром, наше оборудование предназначено для работы с драгоценными металлами, — рассказал Сергей Ефремов, совладелец ювелирной мастерской. — Есть два способа создания ювелирного украшения. Первый способ - украшение создано сразу в металле, когда все этапы проходятся одним мастером вручную от плавки до готового украшения. И есть литьевой способ, когда к работе подключаются другие специалисты: 3D-дизайнер, управляющий ЧПУ-станком, мастера-литейщики. Все зависит от того, насколько изделие сложное».

Помимо изготовления ювелирных украшений, супруги проводят в своей студии мастер-классы. Любой желающий может изучить процесс создания ювелирного изделия и, при желании, обучиться ремеслу.

Создавать уникальные продукты владельцам мастерской помогает специальное оборудование. С помощью программ создается цифровая модель будущего украшения, на 3D-принтере можно изготовить физический прототип. А недавно приобретенное оборудование — два лазерных станка — позволили начать брать заказы на сложные конструктивные изделия и создавать их значительно быстрее.

С покупкой оборудования помогла финансовая поддержка государства. Проект ювелирной студии стал одним из победителей конкурса грантов областного Минэкономразвития для бизнеса в сфере креативных индустрий.

«Мы обновили оборудование - на действующих станках мы работали с момента открытия мастерской. И теперь мы полностью укомплектованы, осваиваем новые мощности, обучаемся, — поделилась совладелица ювелирной мастерской Виктория Ефремова. — Принцип работы у станков абсолютно разный. Аппарат ювелирной сварки помогает припаять детали. Второй станок занимается лазерной гравировкой: любые надписи, рисунки мы можем перенести на изделие».

Задачу всесторонне поддерживать и продвигать продукцию местных производителей ранее обозначал губернатор Вячеслав Федорищев. В этом году сумма грантовой поддержки увеличена до 750 тысяч рублей. За два предыдущих года более 50 предпринимателей региона получили гранты на общую сумму 25 миллионов рублей. Такая поддержка позволяет развиваться креативному бизнесу и увеличивать вклад этого сектора в экономику региона. 

«Креативные индустрии сегодня становятся одним из драйверов экономического развития региона. И наша задача – создавать все условия, позволяющие таким проектам расти и выходить на новый уровень. В Самарской области сегодня зарегистрировано более 10 тысяч субъектов МСП, относящихся к креативному сектору. Вклад таких предприятий в ВРП составляет около 4%», – рассказал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Подавать заявки на участие в конкурсе грантов могут предприниматели, работающие в сфере креативных индустрий, и прошедшие обучающую программу в центре «Мой бизнес». Прием заявок продлится до 20 мая 2026 года. 

С другими мерами господдержки по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» предприниматели региона могут ознакомиться на едином портале господдержки mybiz63.ru. 

 

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

