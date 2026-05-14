В Народную программу «Единой России» войдут инициативы по развитию села и защите экологии

Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в селе Старые Сосны Клявлинского района более 300 жителей получают помощь в современных условиях.
В Клявлинском районе открылся новый ФАП
В Самарской области состоялся фестиваль комплекса ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций региона, посвященный 95-летию Всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне».
В Самарской области состоялся фестиваль комплекса ГТО
Регистрация участников конкурса «Семейная столица России» открыта. Прием заявок на сайте мероприятия продлится до 21 июня, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья», глава Мордовии Артем Здунов.
Началась регистрация участников конкурса «Семейная столица России»
22 мая в 18:00 на сцене КРЦ «Звезда» состоится финальное событие сезона Детского КВН Самарской области — Суперкубок. Чемпионы всех четырёх дивизионов встретятся на главной сцене КРЦ «Звезда» и поборются за главный приз:
В Самаре пройдет Суперкубок Детского КВН Самарской области
Энергетики «Т Плюс» совместно с активистами ОНФ посетили 14 микрорайон Самары, где этим летом запланирована перекладка тепловых сетей.
«Т Плюс» и ОНФ согласовали порядок восстановления благоустройства в 14 микрорайоне Самары
16 и 23 мая в КРЦ «Звезда» пройдут игры 1/4 финала Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи. За проход в полуфинал будут соревноваться команды различных предприятий и организаций Самарской области. 
В КРЦ «Звезда» пройдут игры 1/4 финала Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи
«Время открытий» - это серия туристических походов, которые проводятся в рамках совместного проекта Росмолодёжи и «Движения первых» под названием «Походы первых - Больше, чем путешествие».
Жители Самарской области могут присоединиться к серии тематических походов «Время открытий»
Комитет ЗАГС Самарской области передал детские книги в Самарскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Н. Ивановой и в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина
Комитет ЗАГС Самарской области передал детские книги в две больницы Самары
В Народную программу «Единой России» войдут инициативы по развитию села и защите экологии

250
В Народную программу «Единой России» войдут инициативы по развитию села и защите экологии. Их сформировали на пятом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Омске.

Комплексное развитие села всегда было одной из главных задач «Единой России», и поддержка агропромышленного комплекса и улучшение условий жизни граждан на селе — один из важнейших приоритетов партии, подчеркнул секретарь Генсовета Владимир Якушев на пленарном заседании. 

По его словам, за последние годы российское село кардинально изменилось: современная техника и технологии превратили сельское хозяйство в эффективный бизнес.

«Но люди должны не только работать на селе, но и иметь возможность провести свой досуг. Это всегда было одной из главных задач партии «Единая Россия». Ничего не меняется, этот приоритет остается», — отметил Владимир Якушев.

По итогам работы пяти тематических круглых столов участники форума выработали конкретные предложения для включения в новую Народную программу «Единой России». Они касаются развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности, благоустройства сельских территорий, экологии, поддержки участников СВО на селе и молодёжной политики. 

Участники круглого стола «Продовольственная безопасность и аграрное лидерство» считают необходимым дополнить Народную программу новыми мерами поддержки АПК и агротуризма. 

В числе инициатив — увеличение доли отечественных семян до 75% и доли российского племенного скота: весь скот мясного направления и более 70% молочного должны выращиваться в России. 

Важно обеспечить аграриев отечественной современной и качественной техникой, а также развивать российское сельхозмашиностроение, поддерживать компании, выпускающие готовую продукцию из российского сырья, уверены эксперты.

Также в числе предложений — организация выездных агротуров для школьников на базе действующих фермерских хозяйств.

Меры развития сельских территорий обсудили на круглом столе «Современное село: инфраструктура, жильё и новое качество жизни». Участники подчеркнули, что современное сельское хозяйство требует высококвалифицированных специалистов, но существующая инфраструктура не способна их удержать. В качестве ключевого решения прозвучало предложение разработать «Стратегию развития сельских территорий» и создать каталог типовых проектов обустройства сёл. 

Отдельный блок предложений коснулся адаптации молодых кадров, возрождения наставничества, развития проектов «Агротехклассы» и «Я в Агро», а также привлечения студентов на летнюю практику через студотряды.

На круглом столе «Экология для жизни» эксперты и экологи представили новые экологические правила и стандарты защиты окружающей среды. 

Одно из предложений касалось темы обращения с отходами. 

«Нужно создать в стране полноценный рынок вторсырья, где и граждане, и организации будут заинтересованы в сортировке и переработке мусора», — подчеркнул замсекретаря Томского реготделения «Единой России», член общественного совета партпроекта «Чистая страна» в Томской области; первый зампред гордумы Томска Илья Леонтьев.

Внедрение «стандарта выживаемости» при восстановлении лесов обяжет предприятия отчитываться не количеством закупленных и закопанных саженцев, а площадью здорового леса, который прижился спустя 3- 5 лет.

Суть одной из инициатив по развитию самообеспечения туристической и рекреационной инфраструктуры заключается в том, что доходы от туризма и использования территорий должны направляться на развитие таких территорий.

Ещё одной важной темой стало строительство современных очистных сооружений. По мнению участников круглого стола, должно быть больше проектов по оздоровлению и расчистке рек и водоёмов.

Эксперты также предложили поддерживать волонтёрские акции и движения по сбору мусора и выступили за внедрение технологий искусственного интеллекта в природоохранную деятельность.

По итогам круглого стола «Герои на родной земле: адаптация и поддержка участников СВО на селе» представили новые меры поддержки ветеранов.

В частности, предложили развернуть систему бесплатного обучения и переобучения ветеранов и членов их семей по самым востребованным сельским специальностям, а после получения квалификации — гарантированно их трудоустроить; запустить кадровую программу ускоренной подготовки ветеранов СВО для работы на постах глав сельских поселений и муниципальных округов; использовать навыки бойцов для управления сельскохозяйственными дронами. 

В ходе круглого стола «Молодёжь сегодня: от профориентации на селе до экологического лидерства» эксперты обсудили меры по развитию сельской инфраструктуры для молодых профессионалов. В частности, необходимо развивать жилищные программы для молодых специалистов на селе — сделать сельскую ипотеку доступнее, расширить практику предоставления служебного жилья с возможностью последующего выкупа на льготных условиях.  

Вторая инициатива касается подготовки специалистов для сельского хозяйства и повышения престижа работы на земле.

По мнению участников обсуждения, важно развивать на селе спортивную, культурную и молодёжную инфраструктуру, а также транспортные маршруты между сёлами. 

Представленные участниками форума инициативы Правительство России детально проработает совместно с партией, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев по итогам пленарного заседания.

В части развития АПК он отметил важность самообеспеченности семенами отечественной селекции, развития племенного животноводства и дальнейшего обновления сельской инфраструктуры.

Отдельно Дмитрий Патрушев остановился на инициативе по развитию агротуризма — созданию школы «Агротур» и идее создания на сельских территориях сети ячеек молодёжного сообщества «Я в Агро». Профильному министерству дано поручение проработать эти темы.

В экологической повестке вице-премьер выделил вопросы качества воздуха, оздоровления водоёмов, раздельного сбора мусора и обращения с ТКО. Особый интерес у него вызвала инициатива проведения волонтёрских акций по сбору мусора и экологического просвещения.

«Мы всегда открыты к диалогу. «Единая Россия» — наша опора и поддержка. Уверен, партия продолжит работу на благо страны и её граждан», — резюмировал он.

Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведёт аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям.

Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.

Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, — Народную программу на пять лет.

«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

