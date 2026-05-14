В Народную программу «Единой России» войдут инициативы по развитию села и защите экологии

Комплексное развитие села всегда было одной из главных задач «Единой России», и поддержка агропромышленного комплекса и улучшение условий жизни граждан на селе — один из важнейших приоритетов партии, подчеркнул секретарь Генсовета Владимир Якушев на пленарном заседании.

По его словам, за последние годы российское село кардинально изменилось: современная техника и технологии превратили сельское хозяйство в эффективный бизнес.

«Но люди должны не только работать на селе, но и иметь возможность провести свой досуг. Это всегда было одной из главных задач партии «Единая Россия». Ничего не меняется, этот приоритет остается», — отметил Владимир Якушев.

По итогам работы пяти тематических круглых столов участники форума выработали конкретные предложения для включения в новую Народную программу «Единой России». Они касаются развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности, благоустройства сельских территорий, экологии, поддержки участников СВО на селе и молодёжной политики.

Участники круглого стола «Продовольственная безопасность и аграрное лидерство» считают необходимым дополнить Народную программу новыми мерами поддержки АПК и агротуризма.

В числе инициатив — увеличение доли отечественных семян до 75% и доли российского племенного скота: весь скот мясного направления и более 70% молочного должны выращиваться в России.

Важно обеспечить аграриев отечественной современной и качественной техникой, а также развивать российское сельхозмашиностроение, поддерживать компании, выпускающие готовую продукцию из российского сырья, уверены эксперты.

Также в числе предложений — организация выездных агротуров для школьников на базе действующих фермерских хозяйств.

Меры развития сельских территорий обсудили на круглом столе «Современное село: инфраструктура, жильё и новое качество жизни». Участники подчеркнули, что современное сельское хозяйство требует высококвалифицированных специалистов, но существующая инфраструктура не способна их удержать. В качестве ключевого решения прозвучало предложение разработать «Стратегию развития сельских территорий» и создать каталог типовых проектов обустройства сёл.

Отдельный блок предложений коснулся адаптации молодых кадров, возрождения наставничества, развития проектов «Агротехклассы» и «Я в Агро», а также привлечения студентов на летнюю практику через студотряды.

На круглом столе «Экология для жизни» эксперты и экологи представили новые экологические правила и стандарты защиты окружающей среды.

Одно из предложений касалось темы обращения с отходами.

«Нужно создать в стране полноценный рынок вторсырья, где и граждане, и организации будут заинтересованы в сортировке и переработке мусора», — подчеркнул замсекретаря Томского реготделения «Единой России», член общественного совета партпроекта «Чистая страна» в Томской области; первый зампред гордумы Томска Илья Леонтьев.

Внедрение «стандарта выживаемости» при восстановлении лесов обяжет предприятия отчитываться не количеством закупленных и закопанных саженцев, а площадью здорового леса, который прижился спустя 3- 5 лет.

Суть одной из инициатив по развитию самообеспечения туристической и рекреационной инфраструктуры заключается в том, что доходы от туризма и использования территорий должны направляться на развитие таких территорий.

Ещё одной важной темой стало строительство современных очистных сооружений. По мнению участников круглого стола, должно быть больше проектов по оздоровлению и расчистке рек и водоёмов.

Эксперты также предложили поддерживать волонтёрские акции и движения по сбору мусора и выступили за внедрение технологий искусственного интеллекта в природоохранную деятельность.

По итогам круглого стола «Герои на родной земле: адаптация и поддержка участников СВО на селе» представили новые меры поддержки ветеранов.

В частности, предложили развернуть систему бесплатного обучения и переобучения ветеранов и членов их семей по самым востребованным сельским специальностям, а после получения квалификации — гарантированно их трудоустроить; запустить кадровую программу ускоренной подготовки ветеранов СВО для работы на постах глав сельских поселений и муниципальных округов; использовать навыки бойцов для управления сельскохозяйственными дронами.

В ходе круглого стола «Молодёжь сегодня: от профориентации на селе до экологического лидерства» эксперты обсудили меры по развитию сельской инфраструктуры для молодых профессионалов. В частности, необходимо развивать жилищные программы для молодых специалистов на селе — сделать сельскую ипотеку доступнее, расширить практику предоставления служебного жилья с возможностью последующего выкупа на льготных условиях.

Вторая инициатива касается подготовки специалистов для сельского хозяйства и повышения престижа работы на земле.

По мнению участников обсуждения, важно развивать на селе спортивную, культурную и молодёжную инфраструктуру, а также транспортные маршруты между сёлами.

Представленные участниками форума инициативы Правительство России детально проработает совместно с партией, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев по итогам пленарного заседания.

В части развития АПК он отметил важность самообеспеченности семенами отечественной селекции, развития племенного животноводства и дальнейшего обновления сельской инфраструктуры.

Отдельно Дмитрий Патрушев остановился на инициативе по развитию агротуризма — созданию школы «Агротур» и идее создания на сельских территориях сети ячеек молодёжного сообщества «Я в Агро». Профильному министерству дано поручение проработать эти темы.

В экологической повестке вице-премьер выделил вопросы качества воздуха, оздоровления водоёмов, раздельного сбора мусора и обращения с ТКО. Особый интерес у него вызвала инициатива проведения волонтёрских акций по сбору мусора и экологического просвещения.

«Мы всегда открыты к диалогу. «Единая Россия» — наша опора и поддержка. Уверен, партия продолжит работу на благо страны и её граждан», — резюмировал он.

Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведёт аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям.

Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.

Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, — Народную программу на пять лет.

«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"