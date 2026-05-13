«ТурПритяжение»: фестиваль-выставка откроет туристический сезон в Самаре
В медицинском колледже имени Нины Ляпиной отметили профессиональный праздник
Вячеслав Федорищев пожелал Владимиру Кошелеву успеха на предварительном голосовании «Единой России»
В Самарской области вынесен приговор работнику передвижного цирка за обрушение трибун и пострадавших
Губернатор Вячеслав Федорищев поддержал Владимира Кошелева в решении участвовать в праймериз «Единой России»
«Т Плюс» проведёт гидравлические испытания тепловых сетей в Самаре и Тольятти
Прием заявок на конкурс инициатив родительских сообществ Общества «Знание» продлен до конца мая
Федеральные туроператоры познакомились с возможностями национального туристического маршрута «Жигулевские выходные»
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев пожелал Владимиру Кошелеву успеха на предварительном голосовании «Единой России»

Во вторник, 12 мая, губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»  Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы РФ Владимиром Кошелевым: обсудили проблематику, возможности и направления развития строительной сферы региона.

«Всегда, когда принимаем решения по бюджету, по развитию строительного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, с вами советуемся - вы работаете в профильном комитете в Государственной Думе, и при этом как человек, очень хорошо знающий Самару, Самарскую область, построивший здесь один из самых благополучных микрорайонов, хорошо чувствуете ситуацию, - отметил губернатор. - Мы сейчас принимаем ряд решений в строительном блоке, прошу вас более активно подключиться к работе в этом направлении, в целом вижу, что ваши знания, опыт могут быть более применимы в жизни Самарской области. Сейчас нам необходимо максимально мобилизовать все силы и средства, с тем чтобы вместе, единым фронтом проходить все препятствия и использовать существующие возможности для развития».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил главе региона, секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеславу Федорищеву о намерении участвовать в процедуре предварительного голосования «Единой России» весной 2026 года. Он уже лично подал необходимые документы в региональный оргкомитет.
«Мне не понаслышке знакомы все проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительстве и задачи, которые вы ставите, - подчеркнул депутат. - За годы работы в Госдуме я приобрел достаточно высокую экспертность и опыт в законотворчестве. Любой закон - это инструмент, который должен работать на благо людей - каждой семьи, каждого жителя нашего региона. Поэтому я принял абсолютно осознанное решение подать заявку на предварительное голосование от партии «Единая Россия», написал заявление о вступлении в партию. И если население нашего региона окажет мне доверие, с огромной отдачей буду трудиться на благо Самарской области, чтобы качество жизни семей улучшалось, и чтобы, как вы ставите задачу, наш регион служил примером для всей нашей страны с точки зрения прозрачности тарифов, хорошего качества услуг, которые должны оказывать управляющие компании в наших населенных пунктах».
Владимир Кошелев – коренной самарец, прошел путь от простого токаря на куйбышевском заводе до политика федерального уровня, является кандидатом экономических наук, экспертом в сфере жилищного строительства. 
Глава региона поддержал решение депутата, подчеркнув, что оно укрепит региональную команду. «Очень рад, что вы такое решение приняли. Как секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» полностью его поддерживаю. Вам в процедуре предварительного голосования желаю успеха. И по ее итогам, если все будет благополучно, люди вас поддержат, то будем вместе планировать дальнейшую работу», - резюмировал Вячеслав Федорищев, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

