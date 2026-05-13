«ТурПритяжение»: фестиваль-выставка откроет туристический сезон в Самаре

С 23 по 24 мая в Самаре при поддержке администрации города состоится фестиваль-выставка «ТурПритяжение».

Это расширенная версия одноименного специализированного форума в сфере туризма и гостеприимства — в этом году он объединит не только представителей туристической сферы, но и тех, кто любит путешествия, ценит активный образ жизни или хочет узнать больше о туристическом потенциале Самарской области и соседних регионов.



В рамках деловой программы запланирован ряд пленарных сессий и круглых столов с участием представителей региональной и муниципальной власти. Участники обсудят актуальные вопросы туризма и смогут презентовать новые маршруты и туристические проекты. Также участники разберут успешные кейсы продвижения самарского туристского продукта с практическими рекомендациями от лидеров индустрии.



На выставке гости смогут познакомиться с гостиницами, загородными комплексами, базами отдыха и экофермами Самарской области, экскурсионными агентствами Самары. Также будут представлены техника и снаряжение для активного отдыха (SUP‑доски, лодки, палатки, плавучие дома, кемпинговое оборудование), сувенирные и гастрономические бренды областной столицы.



Украшением фестиваля-выставки станут выступления артистов, мастер-классы от музеев, театров и этнокультурных организаций Самары, показ коллекций самарских брендов, мотоджимхана с показательными заездами профессиональных мотоциклистов и показательные бои от Федерации бокса города Самары.



Фестиваль-выставка «ТурПритяжение» будет проходить 23 и 24 мая с 12:00 до 20:00 на территории площадки перед торговым комплексом «Амбар» (Южное шоссе, 5).

Вход свободный, 6+.

Фото: пресс-служба администрации Самары