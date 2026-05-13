Я нашел ошибку
Главные новости:
С 23 по 24 мая в Самаре при поддержке администрации города состоится фестиваль-выставка «ТурПритяжение».
«ТурПритяжение»: фестиваль-выставка откроет туристический сезон в Самаре
В Международный день медицинской сестры в Самарском медицинском колледже им. Н. Ляпиной прошло торжественное мероприятие.
В медицинском колледже имени Нины Ляпиной отметили профессиональный праздник
Во вторник, 12 мая, губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»  Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы РФ Владимиром Кошелевым: обсудили проблематику, возможности и направления развития строите
Вячеслав Федорищев пожелал Владимиру Кошелеву успеха на предварительном голосовании «Единой России»
В Самарской области 100 тысяч рублей штрафа заплатит житель соседнего государства за ЧП в цике.
В Самарской области вынесен приговор работнику передвижного цирка за обрушение трибун и пострадавших
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы РФ Владимиром Кошелевым.
Губернатор Вячеслав Федорищев поддержал Владимира Кошелева в решении участвовать в праймериз «Единой России»
С 18 мая по 1 июня специалисты «Т Плюс» испытают повышенным давлением холодной воды тепловые сети в Самаре и Тольятти.
«Т Плюс» проведёт гидравлические испытания тепловых сетей в Самаре и Тольятти
Прием заявок на конкурс инициатив родительских сообществ, организованный Обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, продлен до 29 мая.
Прием заявок на конкурс инициатив родительских сообществ Общества «Знание» продлен до конца мая
С 11 по 13 мая Самарскую область посетили 10 представителей туроператорских компаний из Москвы, Пензы и Саратова, чтобы познакомиться с возможностями национального туристического маршрута «Жигулевские выходные». 
Федеральные туроператоры познакомились с возможностями национального туристического маршрута «Жигулевские выходные»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.79
-0.51
EUR 87.38
-1.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Прием заявок на конкурс инициатив родительских сообществ Общества «Знание» продлен до конца мая

196
Прием заявок на конкурс инициатив родительских сообществ, организованный Обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, продлен до 29 мая.

Прием заявок на конкурс инициатив родительских сообществ, организованный Обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, продлен до 29 мая. В новом сезоне конкурс расширил круг участников и впервые стал доступен для дошкольных организаций и организаций профессионального образования.
Конкурс направлен на развитие взаимодействия семьи и образовательных организаций и поддержку инициатив, формирующих комфортную и безопасную среду для детей. Участники могут представить проекты по девяти направлениям, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание и научное познание, а также новое направление — социализацию подростков группы риска. Участники могут направить заявки по нескольким направлениям, но в число победителей сможет войти только один проект от организации, набравший наибольшее количество баллов.
В 2026 году конкурс также расширяет круг участников. Помимо общеобразовательных организаций, к нему впервые могут присоединиться родительские комитеты дошкольных образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций. Это позволит вовлечь больше родительских сообществ и реализовать проекты для детей разных возрастов.
Для участников конкурса продолжается серия вебинаров, посвященных подготовке заявок и работе с системой «Электронный бюджет». Уже состоялось более 40 встреч, их участниками стали свыше 5000 слушателей. Вебинары проходят в мессенджере MAX и позволяют участникам задать вопросы по участию в конкурсе, а также разобрать типовые ошибки и успешные практики прошлых сезонов.
Вебинары проводятся на регулярной основе: встречи по общим вопросам конкурса проходят дважды в неделю, также отдельно организованы разборы заявок прошлых лет. Для участия требуется предварительная регистрация. Подробная информация о расписании публикуется в канале конкурса в мессенджере MAX.
В новом сезоне сохраняется многоэтапная система отбора. После завершения приема заявок проекты оценит единый экспертный совет, а список победителей утвердят до конца июня. Победители получат премии от 200 тысяч до 2 миллионов рублей и реализуют свои инициативы до середины ноября 2026 года.
Напомним, что конкурс поддержки родительских инициатив был анонсирован на первом заседании Всероссийского родительского комитета в сентябре 2024 года. На нем Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко заявил, что Президент поручил выделить на реализацию родительских инициатив из резервного фонда 1 миллиард рублей.

 

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
13 мая 2026  13:07
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
346
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
13 мая 2026  11:58
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
335
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
13 мая 2026  10:27
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
273
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.
12 мая 2026  20:35
Вячеслав Федорищев поручил детально оценить ситуацию с благоустройством территории рядом со строительством станции метро Театральная в Самаре
1259
12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили стратегию градостроительной политики Самарской области.
12 мая 2026  20:30
Вячеслав Федорищев поручил ускорить реализацию градостроительного потенциала
651
Весь список