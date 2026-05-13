Жители губернии могут принять участие во втором этапе «Диктанта здоровья – 2026»

Первый этап масштабной просветительской акции проекта «Санпросвет» прошел по всей России и вызвал рекордный отклик у населения.

С 13 по 24 апреля 2026 года в рамках реализации коммуникационной стратегии «Санпросвет» федерального проекта «Санитарный щит страны - страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)» состоялся первый этап Всероссийского специального проекта «Диктант здоровья-2026» по теме гигиены рук и здоровой улыбке.

Цель мероприятия – популяризация основ санитарно-гигиенической грамотности, обучение правилам и нормам здорового образа жизни.

Общее число участников первого этапа составило 1 612 179 человек. Во всех субъектах Российской Федерации были проведены торжественные очные старты просветительской акции.

В очных стартах приняли участие дети, подростки и молодежь (школьники и студенты). С 13 по 24 апреля проверить свои знания в онлайн формате могли все желающие в возрасте от 7 лет и старше, пройдя тестирование на портале диктант-санпросвет.рф. Диктант включал 20 тематических вопросов.

По итогам участия каждый получил электронный сертификат с персональными результатами и пояснениями от экспертов по вопросам, отвеченным неправильно.

Россияне показали отличные результаты (76,4% ответов по всем вопросам были правильными), однако некоторые вопросы все же вызвали затруднения. В топ-3 по сложности вопросов трека «Чистые руки» вошли – «Эффективнее ли антибактериальное мыло в быту в сравнении с обычным?» (37,8% респондентов ответили правильно), «Сколько микробов в среднем обитает на коже рук человека?» (48,7%), «Сколько времени нужно мыть руки мылом, чтобы удалить большинство микробов?» (65,1% верных); по направлению «Здоровые зубы» в тройку анти- лидеров вошли такие вопросы как: «Почему стоматологи рекомендуют чистить зубы не менее двух минут?» (39,4% респондентов ответили правильно), «Что такое зубной налет?» (54,4%), «Почему необходимо посещать стоматолога раз в полгода, даже если ничего не болит?» (67,6% верных).

Горячая линия Роспотребнадзора работала на протяжении всего этапа: специалисты консультировали граждан по вопросам участия в акции.

Второй модуль «Диктанта здоровья» пройдёт до 22 мая 2026 года и объединит две актуальные темы: «Движение – жизнь» и «Питаемся правильно». Принять участие можно на портале диктант-санпросвет.рф.

Все материалы разработаны экспертами Роспотребнадзора и соответствуют принципам доказательной медицины.

Акцию поддержали: Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минкультуры России, Минспорта России, Минтранс России, МЧС России, Росмолодёжь.

Партнёры проекта: Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия «Сибирское соглашение», Национальный союз «Здоровье наших детей», ВОД «Волонтёры-медики», «Движение первых», сеть «Вкусно – и точка».

Теперь Диктант можно проходить через бота прямо в мессенджере.

Для прохождения достаточно пройти по ссылке и написать "старт" @dictation_bot.