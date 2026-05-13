Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы РФ Владимиром Кошелевым.
Губернатор Вячеслав Федорищев поддержал Владимира Кошелева в решении участвовать в праймериз «Единой России»
С 18 мая по 1 июня специалисты «Т Плюс» испытают повышенным давлением холодной воды тепловые сети в Самаре и Тольятти.
«Т Плюс» проведёт гидравлические испытания тепловых сетей в Самаре и Тольятти
Прием заявок на конкурс инициатив родительских сообществ, организованный Обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, продлен до 29 мая.
Прием заявок на конкурс инициатив родительских сообществ Общества «Знание» продлен до конца мая
С 11 по 13 мая Самарскую область посетили 10 представителей туроператорских компаний из Москвы, Пензы и Саратова, чтобы познакомиться с возможностями национального туристического маршрута «Жигулевские выходные». 
Федеральные туроператоры познакомились с возможностями национального туристического маршрута «Жигулевские выходные»
Нейрохирурги Тольяттинской городской детской клинической больницы применяют хирургическую пластику лицевого нерва для восстановления улыбки и симметрии лица у детей.
Тольяттинские нейрохирурги провели ребенку хирургическую пластику лицевого нерва
Пройти «Диктант здоровья» можно в онлайн формате на официальном портале акции диктант-санпросвет.рф.
Жители губернии могут принять участие во втором этапе «Диктанта здоровья – 2026»
В Самаре накануне Международного дня семьи состоялся финал ежегодных городских соревнований «Моя семья – спортивная семья!».
Шесть самарских семей - победители и призеры соревнований «Моя семья – спортивная семья!»
Малый и средний бизнес Самарской области получил в I квартале 2026 года 1,1 млрд рублей заемного финансирования при помощи «зонтичных» поручительств Корпорации МСП.
Бизнес Самарской области привлек в I квартале более 1 млрд рублей при помощи «зонтичных» поручительств
Тольяттинские нейрохирурги провели ребенку хирургическую пластику лицевого нерва

Нейрохирурги Тольяттинской городской детской клинической больницы применяют хирургическую пластику лицевого нерва для восстановления улыбки и симметрии лица у детей.

У девочки 10 лет в результате удаления злокачественного объемного образования околоушной слюнной железы была нарушена функция лицевого нерва - глаз не закрывался, уголок глаза повис и отмечалась сухость глаза. Юной пациентке было выполнено оперативное вмешательство – хирургическая пластика лицевого нерва с подтяжкой уголка глаза.

"Долгое время считалось, что паралич лицевого нерва не восстанавливается, но с развитием знаний и накопленного опыта, это убеждение утратило свое значение, - отметил врач-нейрохирург Данил Шматок. - Сегодня мы проводим хирургическое восстановление лицевого нерва при парезах и параличах. Оно помогает детям вернуть возможность улыбаться, выглядеть красиво и, самое главное, быть в социальной среде без дискомфорта".

В конце прошлого года благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, а также поддержке областного правительства в Тольяттинскую больницу поступила новая медтехника.

 

Теги: Медицина Тольятти

В Тольяттинской городской детской клинической больнице успешно выполнена высокотехнологичная операция 12-летнему подростку - одномоментно выровняли длину ног и восстановили кость.
23 апреля 2026, 15:10
Тольяттинские травматологи  успешно выполнили сложную комбинированную операцию подростку с ДЦП
В Тольяттинской городской детской клинической больнице успешно выполнена высокотехнологичная операция 12-летнему подростку - одномоментно выровняли длину ног... Здравоохранение
В Тольяттинской городской клинической больнице №5 установлено новое эндоскопическое оборудование предназначенное для проведения процедуры ЭРХПГ - эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография.
16 апреля 2026, 17:38
В Тольятти врачи проводят оперативное лечение заболеваний печени, поджелудочной железы и желчных протоков на современном оборудовании
В Тольяттинской городской клинической больнице №5 установлено новое эндоскопическое оборудование предназначенное для проведения процедуры ЭРХПГ -... Здравоохранение
В Тольяттинской городской клинической больнице №2 имени В.В. Баныкина работает врач-анестезиолог-реаниматолог Равиль Денюков. Специалист имеет опыт работы в столичных клиниках.
15 апреля 2026, 19:15
В Тольяттинской больнице №2 работает опытный анестезиолог из Москвы
В Тольяттинской городской клинической больнице №2 имени В.В. Баныкина работает врач-анестезиолог-реаниматолог Равиль Денюков. Специалист имеет опыт... Здравоохранение
Врач-терапевт Самарской городской поликлиники №13 Юрий Беседи рассказал, как не пропустить гипертонию и сохранить здоровье.
13 мая 2026  14:56
Самарцам рассказали, как не пропустить гипертонию и сохранить здоровье
В Самарской области ввели карантин из-за бешенства животных в двух населенных пунктах.
13 мая 2026  13:51
В Самарской области ввели карантин из-за бешенства животных в двух населенных пунктах
В Самарской области с начала сезона 945 человек пострадали от укусов клещей
13 мая 2026  13:46
В Самарской области с начала сезона 945 человек пострадали от укусов клещей
В Самарскую область поставят 1600 доз вакцины от ветрянки
13 мая 2026  09:42
В Самарскую область поставят 1600 доз вакцины от ветрянки
В Роспотребнадзоре назвали эндемичные регионы по клещевому вирусному энцефалиту
13 мая 2026  09:27
В Роспотребнадзоре назвали эндемичные регионы по клещевому вирусному энцефалиту
Главный кардиолог региона Дмитрий Дупляков: 
12 мая 2026  17:51
Главный кардиолог региона: как можно снизить риски инфаркта миокарда при наличии гипертонии
12 мая - Международный день медицинской сестры. Накануне праздника в минздраве СО прошло награждение среднего медицинского персонала.
12 мая 2026  15:27
Андрей Орлов вручил отраслевые награды медсестрам и поздравил их с профессиональным праздником
СамГМУ создал Центр управления виртуальным обучением медицинских специалистов
12 мая 2026  10:53
СамГМУ создал Центр управления виртуальным обучением медицинских специалистов
Минздрав планирует обновить перечень медицинских специальностей
12 мая 2026  09:15
Минздрав планирует обновить перечень медицинских специальностей
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
13 мая 2026  13:07
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
13 мая 2026  11:58
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
13 мая 2026  10:27
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.
12 мая 2026  20:35
Вячеслав Федорищев поручил детально оценить ситуацию с благоустройством территории рядом со строительством станции метро Театральная в Самаре
12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили стратегию градостроительной политики Самарской области.
12 мая 2026  20:30
Вячеслав Федорищев поручил ускорить реализацию градостроительного потенциала
