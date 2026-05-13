Тольяттинские нейрохирурги провели ребенку хирургическую пластику лицевого нерва

Нейрохирурги Тольяттинской городской детской клинической больницы применяют хирургическую пластику лицевого нерва для восстановления улыбки и симметрии лица у детей.

У девочки 10 лет в результате удаления злокачественного объемного образования околоушной слюнной железы была нарушена функция лицевого нерва - глаз не закрывался, уголок глаза повис и отмечалась сухость глаза. Юной пациентке было выполнено оперативное вмешательство – хирургическая пластика лицевого нерва с подтяжкой уголка глаза.

"Долгое время считалось, что паралич лицевого нерва не восстанавливается, но с развитием знаний и накопленного опыта, это убеждение утратило свое значение, - отметил врач-нейрохирург Данил Шматок. - Сегодня мы проводим хирургическое восстановление лицевого нерва при парезах и параличах. Оно помогает детям вернуть возможность улыбаться, выглядеть красиво и, самое главное, быть в социальной среде без дискомфорта".

В конце прошлого года благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, а также поддержке областного правительства в Тольяттинскую больницу поступила новая медтехника.

