В Тольяттинской больнице №2 работает опытный анестезиолог из Москвы

179
В Тольяттинской городской клинической больнице №2 имени В.В. Баныкина работает врач-анестезиолог-реаниматолог Равиль Денюков. Специалист имеет опыт работы в столичных клиниках, после возвращения в Тольятти стал участником региональной программы поддержки кадров.

Единовременная специальная выплата в размере 1 млн рублей врачам, приехавшим на работу в государственные медицинские организации Сызрани и Тольятти из других субъектов и стран, установлена в 2025 году по решению главы региона Вячеслава Федорищева. Новая мера поддержки помогла трудоустроить в учреждения Тольятти и Сызрани 26 новых специалистов.

Врач долгое время работал в Тольятти, затем в 2018 году по приглашению переехал в Москву, где трудился в перинатальном центре. Спустя несколько лет решил вернуться в Самарскую область и трудоустроился в ту же больницу, где работал ранее.

«Коллектив встретил радушно, – рассказал Равиль Исмаилович, – Адаптация для меня не составила труда, поскольку связи с городом и коллегами я не прерывал. По прибытии я стал участником кадровой программы – единовременная выплата помогла мне пережить материальные издержки, связанные с переездом. Это было своевременно».

Сегодня он продолжает работать по специальности анестезиолога-реаниматолога в палате интенсивной терапии для беременных. Супруга врача, акушер-гинеколог, также вернулась в Тольятти и работает в одной из городских поликлиник.

 «Такие меры поддержки, как выплата 1 млн рублей, предоставление жилья и помощь с устройством детей в детские сады и школы, сегодня имеют первостепенное значение для привлечения кадров», - подчеркнул главный врач больницы Виталий Сибряев.

Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

1711
1532
1996
18
179
277
430
722
810
745
645
608
870
16207
329
343
702
887
881
