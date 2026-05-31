: «Театральный поезд»: в «СамАрте» пройдет  спектакль «Барышня-крестьянка» Драмтеатра города Вольска

6 июня в 18:00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет торжественное открытие самарского этапа Всероссийского проекта «Театральный поезд» и спектакль «Барышня-крестьянка» Драматического театра города Вольска. (12+)

В рамках Всероссийского проекта «Театральный поезд», приуроченного к 150-летию Союза театральных деятелей России, по стране идут поезда двух маршрутов: «Владивосток - Москва» и «Севастополь – Москва». Второе направление захватывает и Самару. В столице нашего региона выступят театры из Волгограда, Саратова и Вольска.

Торжественное открытие фестиваля «Театральный поезд» пройдет на сцене Самарского ТЮЗа 6 июня. В этот вечер в СамАрте сыграет свой спектакль участник проекта из города Вольска.

Драматический театр города Вольска был основан в 1937 году. В его репертуаре – не только спектакли, рассчитанные на взрослую аудиторию, но и детские, и подростковые постановки. Драмтеатр Вольска много играет Пушкина, в его афише есть «Сказка о рыбаке и рыбке», «Татьяна» (по роману «Евгений Онегин»), «Руслан и Людмила», «Полтава». В Пушкинский день на гастролях в Самаре вольчане сыграют лирическую комедию по повести «Барышня-крестьянка» в постановке режиссера Арины Володиной. Спектакль пройдет в Большом зале Самарского театра «СамАрт».

Проект "Театральный поезд" реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и Президентского фонда культурных инициатив.

