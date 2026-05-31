В Самаре провели стихийные автомобильные гонки возле одного из медицинских учреждений 
: «Театральный поезд»: в «СамАрте» пройдет  спектакль «Барышня-крестьянка» Драмтеатра города Вольска
В Новокуйбышевске состоялся фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд
1 июня в регионе ожидается гроза, усиление ветра, возможен град
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится концерт «Любовь, любовь, одна любовь…»
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В Новокуйбышевске состоялся фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд

В Новокуйбышевске на стадионе «Нефтяник» состоялся фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд Самарской области.

На церемонии открытия участников приветствовали советник первого заместителя губернатора - председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, министр спорта Лидия Рогожинская, замглавы Новокуйбышевска по социальным вопросам Елена Пахомова и депутат думы Новокуйбышевска Евгений Черняев.

Заявки на участие подали 30 семейных команд из разных городов и районов области. Они состязались в спортивной и конкурсной программах: соревнованиях по многоборью ГТО, эстафете «Гонка ГТО», конкурсе поделок «Вместе с ГТО».

По итогам фестиваля призерами стали:

Многоборье ГТО, дети

Алена Чекурова (Самара)
Милана Глушкова (Сергиевский р-н)
Амина Ибрагимова (Тольятти)
Игнат Кривенцов (Самара)
Данил Келазев (Волжский р-н)
Роман Панкин (Приволжский р-н)

Многоборье ГТО, родители

Гульназ Ибрагимова (Тольятти)
Ольга Глушкова (Сергиевский р-н)
Екатерина Журжина (Сызрань)
Сергей Глушков (Сергиевский р-н)
Марат Ибрагимов (Тольятти)
Владимир Журжин (Сызрань)

Многоборье ГТО, бабушки и дедушки

Татьяна Глушкова (Сергиевский р-н)
Александр Журжин (Сызрань)
Ольга Галкина (Сызрань)

Эстафета «Гонка ГТО»

Семья Келазевых (Волжский р-н)
Семья Ибрагимовых (Тольятти)
Семья Журжиных (Сызрань)

Командное первенство

Семья Глушковых (Сергиевский р-н)
Семья Ибрагимовых (Тольятти)
Семья Чекуровых (Самара)

Творческий конкурс «Вместе с ГТО»

Семья Глушковых (Сергиевский р-н)
Семья Королевых (Новокуйбышевск)
Семья Давыдовых (Нефтегорский р-н)

С учетом результатов, показанных четвертым участником команды (бабушкой или дедушкой), лучший результат показала команда семьи Глушковых, которая в награду получила сертификат на поездку на всероссийский этап фестиваля ГТО среди семейных команд.

 

Фото:   минспорта СО

вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
Вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником химиков Самарского региона
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником химиков Самарского региона
В Струковском саду прошел традиционный фестиваль «Пресса-2026»: ФОТО
В Струковском саду прошел традиционный фестиваль «Пресса-2026»: ФОТО
В Сызрани в ДТП попали водители 18 и 76 лет
В Сызрани в ДТП попали водители 18 и 76 лет
В Самаре стартовал фестиваль «Время читать: игра в классики»
В Самаре стартовал фестиваль «Время читать: игра в классики»
