В Новокуйбышевске состоялся фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд

В Новокуйбышевске на стадионе «Нефтяник» состоялся фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд Самарской области.

На церемонии открытия участников приветствовали советник первого заместителя губернатора - председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, министр спорта Лидия Рогожинская, замглавы Новокуйбышевска по социальным вопросам Елена Пахомова и депутат думы Новокуйбышевска Евгений Черняев.

Заявки на участие подали 30 семейных команд из разных городов и районов области. Они состязались в спортивной и конкурсной программах: соревнованиях по многоборью ГТО, эстафете «Гонка ГТО», конкурсе поделок «Вместе с ГТО».

По итогам фестиваля призерами стали:

Многоборье ГТО, дети

Алена Чекурова (Самара)

Милана Глушкова (Сергиевский р-н)

Амина Ибрагимова (Тольятти)

Игнат Кривенцов (Самара)

Данил Келазев (Волжский р-н)

Роман Панкин (Приволжский р-н)

Многоборье ГТО, родители

Гульназ Ибрагимова (Тольятти)

Ольга Глушкова (Сергиевский р-н)

Екатерина Журжина (Сызрань)

Сергей Глушков (Сергиевский р-н)

Марат Ибрагимов (Тольятти)

Владимир Журжин (Сызрань)

Многоборье ГТО, бабушки и дедушки

Татьяна Глушкова (Сергиевский р-н)

Александр Журжин (Сызрань)

Ольга Галкина (Сызрань)

Эстафета «Гонка ГТО»

Семья Келазевых (Волжский р-н)

Семья Ибрагимовых (Тольятти)

Семья Журжиных (Сызрань)

Командное первенство

Семья Глушковых (Сергиевский р-н)

Семья Ибрагимовых (Тольятти)

Семья Чекуровых (Самара)

Творческий конкурс «Вместе с ГТО»

Семья Глушковых (Сергиевский р-н)

Семья Королевых (Новокуйбышевск)

Семья Давыдовых (Нефтегорский р-н)

С учетом результатов, показанных четвертым участником команды (бабушкой или дедушкой), лучший результат показала команда семьи Глушковых, которая в награду получила сертификат на поездку на всероссийский этап фестиваля ГТО среди семейных команд.

Фото: минспорта СО