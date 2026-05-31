В Новокуйбышевске состоялся фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд

В Новокуйбышевске на стадионе «Нефтяник» состоялся фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд Самарской области.
На церемонии открытия участников приветствовали советник первого заместителя губернатора - председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, министр спорта Лидия Рогожинская, замглавы Новокуйбышевска по социальным вопросам Елена Пахомова и депутат думы Новокуйбышевска Евгений Черняев.
Заявки на участие подали 30 семейных команд из разных городов и районов области. Они состязались в спортивной и конкурсной программах: соревнованиях по многоборью ГТО, эстафете «Гонка ГТО», конкурсе поделок «Вместе с ГТО».
По итогам фестиваля призерами стали:
Многоборье ГТО, дети
Алена Чекурова (Самара)
Милана Глушкова (Сергиевский р-н)
Амина Ибрагимова (Тольятти)
Игнат Кривенцов (Самара)
Данил Келазев (Волжский р-н)
Роман Панкин (Приволжский р-н)
Многоборье ГТО, родители
Гульназ Ибрагимова (Тольятти)
Ольга Глушкова (Сергиевский р-н)
Екатерина Журжина (Сызрань)
Сергей Глушков (Сергиевский р-н)
Марат Ибрагимов (Тольятти)
Владимир Журжин (Сызрань)
Многоборье ГТО, бабушки и дедушки
Татьяна Глушкова (Сергиевский р-н)
Александр Журжин (Сызрань)
Ольга Галкина (Сызрань)
Эстафета «Гонка ГТО»
Семья Келазевых (Волжский р-н)
Семья Ибрагимовых (Тольятти)
Семья Журжиных (Сызрань)
Командное первенство
Семья Глушковых (Сергиевский р-н)
Семья Ибрагимовых (Тольятти)
Семья Чекуровых (Самара)
Творческий конкурс «Вместе с ГТО»
Семья Глушковых (Сергиевский р-н)
Семья Королевых (Новокуйбышевск)
Семья Давыдовых (Нефтегорский р-н)
С учетом результатов, показанных четвертым участником команды (бабушкой или дедушкой), лучший результат показала команда семьи Глушковых, которая в награду получила сертификат на поездку на всероссийский этап фестиваля ГТО среди семейных команд.
Фото: минспорта СО