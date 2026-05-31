Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с арендой самокатов и авто

Мошенники активизировались с наступлением теплого сезона и начали использовать новые схемы обмана с арендой транспорта. Об этом ТАСС сообщил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.

Злоумышленники создают поддельные сайты — клоны сервисов аренды автомобилей, самокатов и велосипедов, предлагая пользователям заниженные цены в обмен на предоплату. Также распространена практика подмены QR-кодов на самокатах: человек сканирует фальшивку и попадает на фишинговый сайт, где теряет данные своей банковской карты. Эксперт предупреждает, что при аренде такого транспорта следует пользоваться только официальными приложениями.

Более сложные схемы связаны с продажей автомобилей — это поддельная продажа арендованных машин по фальшивым документам или инсценировка угона ради получения страховки. За рубежом, по словам Кучавы, встречаются дополнительные «штрафы», подмена транспорта и мошенничество с арендой жилья через смену реквизитов оплаты. Эксперт советует избегать слишком выгодных предложений, не переводить деньги по сомнительным ссылкам, проверять сервисы и никому не передавать платежные данные.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр рассказал, что осторожность и внимательность помогут водителям не стать жертвой автоподставщиков на дорогах.

По его словам, важно стараться не вестись на провокации мошенников, которые могут «прижимать» автовладельцев, пишет Газета.