Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация о проведении стихийных автомобильных гонок возле одного из медицинских учреждений в Самаре.
В Самаре провели стихийные автомобильные гонки возле одного из медицинских учреждений 
Торжественное открытие фестиваля «Театральный поезд» пройдет на сцене Самарского ТЮЗа 6 июня.
: «Театральный поезд»: в «СамАрте» пройдет  спектакль «Барышня-крестьянка» Драмтеатра города Вольска
В Новокуйбышевске на стадионе «Нефтяник» состоялся фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд Самарской области.
В Новокуйбышевске состоялся фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд
По информации Приволжского УГМС д нем 1 июня местами в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра, порывы 15-18 м/с, возможен град.
1 июня в регионе ожидается гроза, усиление ветра, возможен град
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с арендой самокатов и авто
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с арендой самокатов и авто
В Самаре запустили электронную книгу жалоб на маркетплейсы через Госуслуги
В Самаре запустили электронную книгу жалоб на маркетплейсы через Госуслуги
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
Сотрудники полиции продолжают разыскивать 14-летнего тольяттинца
Сотрудники полиции продолжают разыскивать 14-летнего тольяттинца
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.02
-0.35
EUR 82.64
-1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится концерт «Любовь, любовь, одна любовь…»
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с арендой самокатов и авто

198
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с арендой самокатов и авто

Мошенники активизировались с наступлением теплого сезона и начали использовать новые схемы обмана с арендой транспорта. Об этом ТАСС сообщил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.

Злоумышленники создают поддельные сайты — клоны сервисов аренды автомобилей, самокатов и велосипедов, предлагая пользователям заниженные цены в обмен на предоплату. Также распространена практика подмены QR-кодов на самокатах: человек сканирует фальшивку и попадает на фишинговый сайт, где теряет данные своей банковской карты. Эксперт предупреждает, что при аренде такого транспорта следует пользоваться только официальными приложениями.

Более сложные схемы связаны с продажей автомобилей — это поддельная продажа арендованных машин по фальшивым документам или инсценировка угона ради получения страховки. За рубежом, по словам Кучавы, встречаются дополнительные «штрафы», подмена транспорта и мошенничество с арендой жилья через смену реквизитов оплаты. Эксперт советует избегать слишком выгодных предложений, не переводить деньги по сомнительным ссылкам, проверять сервисы и никому не передавать платежные данные.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр рассказал, что осторожность и внимательность помогут водителям не стать жертвой автоподставщиков на дорогах.

По его словам, важно стараться не вестись на провокации мошенников, которые могут «прижимать» автовладельцев, пишет Газета. 

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области жертвой мошенников стала 36-летняя домохозяйка
28 мая 2026, 09:18
В Самарской области жертвой мошенников стала 36-летняя домохозяйка
В Самарской области полицейскими по факту мошенничества, якобы связанного с деятельностью одного из маркетплейсов, возбуждено уголовное дело. Криминал
675
900 тысяч рублей потеряла жительница Самары из‑за обмана мошенников
27 мая 2026, 09:36
900 тысяч рублей потеряла жительница Самары из‑за обмана мошенников
Только после того, как собеседник перестал выходить на связь, она поняла, что попалась на уловки мошенников. Криминал
857
Житель Тольятти лишился крупной суммы денег после разговора с лже-банкирами
26 мая 2026, 11:39
Житель Тольятти лишился крупной суммы денег после разговора с лже-банкирами
Следуя инструкциям звонивших, пенсионер согласился на «конвертацию средств» и предоставил доступ к телефону через удаленное приложение. Криминал
938
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
31 мая 2026  12:10
Вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
282
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником химиков Самарского региона
31 мая 2026  10:14
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником химиков Самарского региона
339
В Струковском саду прошел традиционный фестиваль «Пресса-2026»: ФОТО
30 мая 2026  20:55
В Струковском саду прошел традиционный фестиваль «Пресса-2026»: ФОТО
678
В Сызрани в ДТП попали водители 18 и 76 лет
30 мая 2026  13:26
В Сызрани в ДТП попали водители 18 и 76 лет
808
В Самаре стартовал фестиваль «Время читать: игра в классики»
30 мая 2026  11:17
В Самаре стартовал фестиваль «Время читать: игра в классики»
785
Весь список