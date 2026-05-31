12-летний мальчик, управляя электросамокатом, попал в ДТП в Новокуйбышевске

30 мая на территории Самарской области зарегистрировано десять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало четырнадцать человек, в том числе трое несовершеннолетних, а один человек погиб.

В 15:55 12-летний мальчик, управляя электросамокатом, возле дома № 29 по улице Суворова Новокуйбышевска, не обеспечил постоянный контроль за движением своего средства индивидуальной мобильности и допустил столкновение с автомобилем Subaru под управлением 43-летнего мужчины, который двигался в сторону улицы Горького. Подростку назначено амбулаторное лечение.