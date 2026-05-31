В Самаре изменятся правила парковок для многодетных семей

Министерство транспорта Российской Федерации планирует до конца текущего года внедрить специальный дорожный знак для обозначения мест парковки транспортных средств многодетных семей. Также изучается возможность предоставления бесплатной парковочной зоны для семей, воспитывающих пять и более детей. Об этом заявил министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин на заседании Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам демографической и семейной политики.

Кроме того, начиная с 1 июня текущего года, дети в возрасте от 10 до 16 лет получат возможность путешествовать железнодорожным транспортом без сопровождения родителей, однако под контролем уполномоченных сотрудников ОАО "Российские железные дороги", пишет ПроГородСамара.