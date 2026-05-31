Россиянам рассказали о регионах с самыми высокими и самыми низкими ценами на яйца

Дороже всего яйца обойдутся жителям Чукотки и Магаданской области. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Десяток яиц в Чукотском автономном округе стоит 241,9 рубля, а в Магаданской области — 201,2 рубля. Самая доступная цена зафиксирована в Мордовии, там десяток обойдется всего в 80,9 рубля, а в Пензенской области — в 91,6 рубля.

В Москве средняя цена на яйца составляет 125,5 рубля за десяток, а в Санкт-Петербурге — 123,8 рубля, добавил Востриков.