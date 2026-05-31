В Госдуме раскрыли, кому положены бесплатные путевки в детский лагерь

Лето уже на пороге, и самое время напомнить родителям, что отправить ребенка в лагерь можно не только за свой счет. Для целого ряда семей путевка обойдется бесплатно или с серьезной скидкой, нужно лишь знать о своих правах и не упустить момент. Об этом Life.ru рассказала депутат Госдумы Анна Скрозникова.

Полностью за счет бюджета отдыхают дети из льготных категорий. В первую очередь это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей: им положена бесплатная путевка и оплата проезда туда и обратно. Каждый регион этот перечень дополняет, и, как правило, в него входят дети-инвалиды и дети с ОВЗ, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, дети участников специальной военной операции, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Кроме бесплатных путевок есть и компенсации, то есть частичный возврат денег за путевку, которую родители оплатили сами. Однако эта мера региональная и чаще всего адресная. Где-то вернуть часть стоимости могут льготные и малообеспеченные семьи, а где-то круг получателей шире и охватывает, например, всех детей определенного возраста или детей работающих родителей. Суммы и условия везде свои, поэтому свою ситуацию важно уточнять в конкретном регионе.

Иногда вместо возврата выдают сертификат, которым можно оплатить путевку заранее. Не стоит забывать про работодателя и профсоюз: многие предприятия частично оплачивают отдых детей своих сотрудников.

«Условия, суммы и сроки в каждом регионе свои, поэтому с обращением лучше не затягивать. Узнать, что положено именно вашей семье, проще всего в органах соцзащиты, в МФЦ или на "Госуслугах"», — заключила парламентарий.