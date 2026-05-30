С 1 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка изданий «Финансовая безопасность в цифровой реальности».
В субботу, 30 мая, в Струковском саду прошел традиционный фестиваль «Пресса-2026».
Новая выставка в СОУНБ поможет обезопасить свои сбережения

С 1 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка изданий «Финансовая безопасность в цифровой реальности». Она представит информацию о мошенничестве, которая поможет защитить себя и близких, а также правила грамотного обращения со своими сбережениями.

Финансовая безопасность напрямую зависит от принимаемых каждый день решений. Жизнь человека стремительно заполняет цифровое пространство, которое, в свою очередь, стало для мошенников практически «родным домом». Новые схемы обмана и аферы появляются регулярно, стандартного правила «не сообщать три цифры с оборота карты» больше не достаточно. Под угрозой безопасность телефонов и компьютеров, аккаунтов в социальных сетях и банковских приложений, мошенники создают фальшивые вакансии и сайты, крадут личности знакомых людей и подделывают их голоса, притворяются сотрудниками МВД и ФСБ. Чтобы не стать их жертвой и сохранить свои сбережения, необходимо следовать правилам поведения в сети, о которых расскажет экспозиция «Финансовая безопасность в цифровой реальности».

Выставка будет доступна для посещения в часы работы библиотеки на протяжении двух месяцев, с 1 июня по 31 июля.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел правовой и патентно-технической информации

Фото:   пресс-служба СОУНБ

