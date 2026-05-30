Вячеслав Федорищев сегодня посетил в Новокуйбышевске стрелковый комплекс «Ранчо»

Губернатор Вячеслав Федорищев сегодня утром посетил в Новокуйбышевске стрелковый комплекс «Ранчо». Здесь проходят обучение сотрудники всех специальных подразделений региона.

Глава региона и Герой России Денис Портнягин наградили почетными знаками «За содействие ВС РФ» военнослужащих отряда БАРС, выполняющих боевые задачи в составе мобильных огневых групп.

— Это серьезная миссия, которую взяли на себя наши защитники. Благодарю каждого за службу, — подчеркнул губернатор.

