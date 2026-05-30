В Самаре возбуждено уголовное дело о покушении на убийство участника СВО

В средствах массовой информации сообщалось, что 18 мая 2026 года в Самаре несколько человек избили и ограбили участника СВО. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где ему проведена операция. В настоящее время он находится на стационарном лечении.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.