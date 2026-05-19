В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на подростка

Следователем следственного отдела по Советскому району города Самары возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".



По версии следствия, 18 мая 2026 года на остановке общественного транспорта около торгового центра, расположенного в Советском районе города Самары, на школьника напали безнадзорные собаки. Подростку оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время он находится на амбулаторном лечении.



По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



В рамках предварительного расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.