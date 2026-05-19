Самарцев могут принять участие в фотоконкурсе, посвященном 60-летию Золотого кольца

Предстоящему знаковому событию посвящен конкурс фотографий «Золотое кольцо 60». Работы принимаются в номинациях: «Архитектурная доминанта», «Природное Золотое кольцо», «Городские истории», «Гастрономические чудеса», «Люди Золотого кольца». В каждой номинации будет четыре победителя: за лучшее зимнее, весеннее, летнее или осеннее фото. Авторы лучших работ будут отмечены призами.

По итогам конкурса будет сформирована интерактивная карта с фотографиями самых впечатляющих мест обновленного «Золотого кольца», которая станет ориентиром для планирования будущих поездок.

Заявки принимаются до 31 августа 2026 года. Победители станут известны 28 сентября 2026 года.

Подробные условия конкурса и форма для подачи заявки доступны на сайте: золотоекольцо60.рф.

Конкурс проводится с целью популяризации внутреннего туризма в России в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Легендарному туристическому маршруту «Золотое кольцо» в 2027 году исполнится 60 лет. В преддверии юбилейной даты Золотое кольцо объединило еще 49 новых населенных пунктов в семи регионах России. Впервые в него вошли территории Нижегородской и Тверской областей, а также национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещера».

