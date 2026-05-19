В преддверии Международного дня защиты детей и начала периода летних отпусков в Самарской области состоится прямая телефонная линия

22 мая 2026 г. с 1100 до 1200 в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия.

Позвонив по номеру: (846) 333-06-40 жители региона смогут получить ответы специалистов на вопросы, касающиеся:

оказания материальной помощи и получения детских пособий,

организации летнего оздоровительного отдыха для детей,

трудоустройства подростков в каникулярный период,

оказания медицинской помощи детям.

В работе прямой телефонной линии примут участие представители министерства здравоохранения Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, министерства образования Самарской области, Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области, муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Молодежный центр Самарский».

Получить консультацию, а также узнать порядок обращений

в приемную Президента Российской Федерации в Самарской области можно по телефону информационно – справочной службы: (846) 242-00-00 (пн., вт., ср., чт., пт.) с 10.00 до 16.00.