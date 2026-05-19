Я нашел ошибку
Главные новости:
22 мая в Центральной городской библиотеке имени Крупской, пройдет научно-практическая конференция «Самарская рукопись: первая книга города в контексте книжной культуры XVII–XXI веков». 
В Самаре состоится научно-практическая конференция «Самарская рукопись: первая книга города в контексте книжной культуры XVII–XXI веков»
Сегодня, 19 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил поликлинику Самарской городской больницы № 10 в Волгаре.
Вячеслав Федорищев посетил первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия
19 мая на торжественной линейке в самарской Школе № 29 состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина».
В Самаре наградили победителей детского юношеского конкурса по ПБ «Неопалимая Купина»
По итогам конкурса будет сформирована интерактивная карта с фотографиями самых впечатляющих мест обновленного «Золотого кольца», которая станет ориентиром для планирования будущих поездок.
Самарцев могут принять участие в фотоконкурсе, посвященном 60-летию Золотого кольца
До 1 июня 2026 года Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс» принимают заявки на участие в четвертом сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших».
Бренды губернии принимают участие во всероссийском конкурсе «Знай наших»
22 мая 2026 г. с 1100 до 1200 в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия. 
В преддверии Международного дня защиты детей и начала периода летних отпусков в Самарской области состоится прямая телефонная линия
Встреча с лектором Российского общества «Знание», актером театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущим Михаилом Башкатовым состоялась в школе № 10 «Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области.
Книга вместо телефона: актер Михаил Башкатов дал совет школьникам Отрадного
18 мая 2026 года на остановке общественного транспорта около ТЦ, расположенного в Советском районе Самары, на школьника напали безнадзорные собаки.
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на подростка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.35
-0.78
EUR 84.07
-1.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев посетил первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия

124
Сегодня, 19 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил поликлинику Самарской городской больницы № 10 в Волгаре.

Сегодня, 19 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вместе с депутатом Государственной Думы Леонидом Симановским, министром здравоохранения Самарской области Андреем Орловым и ректором СамГМУ Александром Колсановым посетили поликлинику Самарской городской больницы № 10 в Волгаре.
«Мы все, когда работаем, занимаемся семьей, иногда не обращаем внимание на свое здоровье. И даже симптомы, которые проявляются, не всегда соотносим с теми возможными заболеваниями, которые есть. По большому счету, откладываем здоровье на потом. Это в корне неверно, и Правительство России по поручению Президента Владимира Владимировича Путина через национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» дает регионам возможность создавать хорошие медицинские учреждения. В частности, эта поликлиника, которая появилась здесь несколько лет назад, с хорошим оборудованием», — сказал губернатор.
Поликлиника в Волгаре введена в эксплуатацию в марте 2024 года. Рассчитана на 700 посещений в смену. К ней прикреплены свыше 34 тысяч человек.
В апреле этого года здесь начал свою работу первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия. Глава региона оценил его работу и сообщил, что в планах открыть аналогичные практически во всех крупных медучреждениях региона.
«Это первый подобный центр, мы долго готовились, чтобы правильно запустить его работу. Задача, чтобы во всем регионе охват этих центров был такой, чтобы, проживая в любой точке, жители могли получить поддержку», — отметил Вячеслав Федорищев.
«Центр великолепный, плюс молодые ребята, очень грамотные специалисты. Делаем все для того, чтобы в регионах в этом направлении работалось лучше», — добавил Леонид Симановский.
Как отметил Андрей Орлов, открытие центра, наряду с уже действующими центрами здоровья, призван стать настоящим оплотом профилактики и здорового долголетия.
«Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях, развитие центров здоровья и центров здорового долголетия — важные направления федерального проекта «Здоровье для каждого». Это часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Главная задача центра — определить признаки преждевременной активации механизмов старения и составить индивидуальную траекторию коррекции биологического возраста. Именно в зоне предрисков профилактика наиболее эффективна», — подчеркнул министр здравоохранения.
Также на базе поликлиники функционирует отделение медицинской реабилитации, где особое внимание уделяется реабилитации участников СВО с последствиями минно-взрывных ранений опорно-двигательной, центральной и периферической нервной систем. Также отделение оказывает помощь по ЛФК, физиотерапии и массажу, прикрепленным пациентам.
В состав взрослого отделения реабилитации входят: зал ЛФК, массажный кабинет, физиотерапевтический, ингаляционный кабинеты, кабинеты теплолечения, психолога, роботизированной механо- и мышечно–суставной терапии. За 2025 г. в отделении прошли реабилитацию почти 1500 человек. В этом году запланировано дооснащение отделения 11 единицами высокотехнологичного медицинского оборудования. Уже поставлен аппарат для лечения холодным воздухом.
Кроме того, в поликлинике развернут пункт «Работа России», где ветеранам СВО помогают с вопросами трудоустройства.
В ходе посещения поликлиники губернатор Вячеслав Федорищев отметил значительный вклад Самарского государственного медицинского университета и лично ректора Александра Колсанова в подготовку квалифицированных кадров, в разработку и производство используемого здесь медицинского оборудования и многого другого. Глава региона добавил, что компетенции и большой профессиональный опыт Александра Колсанова очень важны и пригодятся в законодательной работе, которую в планах в регионе усиливать.
«По моей просьбе ректор СамГМУ Александр Колсанов будет представлять партию «Единая Россия» от имени университета и всего медицинского сообщества на выборах в Самарскую Губернскую Думу», — подчеркнул губернатор.
«Это накладывает очень большую ответственность, но в команде мы справимся и, конечно, выполним все поставленные задачи», — ответил ректор СамГМУ Александр Колсанов.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
17 марта 2026, 17:26
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ. Политика
1359
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026, 18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.   Политика
1056
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026, 17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с... Политика
1045
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
621
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
В Самаре пройдет туристический фестиваль
577
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
774
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
1515
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
1424
Весь список