Вячеслав Федорищев посетил первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия

Сегодня, 19 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вместе с депутатом Государственной Думы Леонидом Симановским, министром здравоохранения Самарской области Андреем Орловым и ректором СамГМУ Александром Колсановым посетили поликлинику Самарской городской больницы № 10 в Волгаре.

«Мы все, когда работаем, занимаемся семьей, иногда не обращаем внимание на свое здоровье. И даже симптомы, которые проявляются, не всегда соотносим с теми возможными заболеваниями, которые есть. По большому счету, откладываем здоровье на потом. Это в корне неверно, и Правительство России по поручению Президента Владимира Владимировича Путина через национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» дает регионам возможность создавать хорошие медицинские учреждения. В частности, эта поликлиника, которая появилась здесь несколько лет назад, с хорошим оборудованием», — сказал губернатор.

Поликлиника в Волгаре введена в эксплуатацию в марте 2024 года. Рассчитана на 700 посещений в смену. К ней прикреплены свыше 34 тысяч человек.

В апреле этого года здесь начал свою работу первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия. Глава региона оценил его работу и сообщил, что в планах открыть аналогичные практически во всех крупных медучреждениях региона.

«Это первый подобный центр, мы долго готовились, чтобы правильно запустить его работу. Задача, чтобы во всем регионе охват этих центров был такой, чтобы, проживая в любой точке, жители могли получить поддержку», — отметил Вячеслав Федорищев.

«Центр великолепный, плюс молодые ребята, очень грамотные специалисты. Делаем все для того, чтобы в регионах в этом направлении работалось лучше», — добавил Леонид Симановский.

Как отметил Андрей Орлов, открытие центра, наряду с уже действующими центрами здоровья, призван стать настоящим оплотом профилактики и здорового долголетия.

«Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях, развитие центров здоровья и центров здорового долголетия — важные направления федерального проекта «Здоровье для каждого». Это часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Главная задача центра — определить признаки преждевременной активации механизмов старения и составить индивидуальную траекторию коррекции биологического возраста. Именно в зоне предрисков профилактика наиболее эффективна», — подчеркнул министр здравоохранения.

Также на базе поликлиники функционирует отделение медицинской реабилитации, где особое внимание уделяется реабилитации участников СВО с последствиями минно-взрывных ранений опорно-двигательной, центральной и периферической нервной систем. Также отделение оказывает помощь по ЛФК, физиотерапии и массажу, прикрепленным пациентам.

В состав взрослого отделения реабилитации входят: зал ЛФК, массажный кабинет, физиотерапевтический, ингаляционный кабинеты, кабинеты теплолечения, психолога, роботизированной механо- и мышечно–суставной терапии. За 2025 г. в отделении прошли реабилитацию почти 1500 человек. В этом году запланировано дооснащение отделения 11 единицами высокотехнологичного медицинского оборудования. Уже поставлен аппарат для лечения холодным воздухом.

Кроме того, в поликлинике развернут пункт «Работа России», где ветеранам СВО помогают с вопросами трудоустройства.

В ходе посещения поликлиники губернатор Вячеслав Федорищев отметил значительный вклад Самарского государственного медицинского университета и лично ректора Александра Колсанова в подготовку квалифицированных кадров, в разработку и производство используемого здесь медицинского оборудования и многого другого. Глава региона добавил, что компетенции и большой профессиональный опыт Александра Колсанова очень важны и пригодятся в законодательной работе, которую в планах в регионе усиливать.

«По моей просьбе ректор СамГМУ Александр Колсанов будет представлять партию «Единая Россия» от имени университета и всего медицинского сообщества на выборах в Самарскую Губернскую Думу», — подчеркнул губернатор.

«Это накладывает очень большую ответственность, но в команде мы справимся и, конечно, выполним все поставленные задачи», — ответил ректор СамГМУ Александр Колсанов.

