Бренды губернии принимают участие во всероссийском конкурсе «Знай наших»

До 1 июня 2026 года Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс» принимают заявки на участие в четвертом сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших».

До 1 июня 2026 года Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс» принимают заявки на участие в четвертом сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Проект предоставляет возможность перспективным локальным брендам в разных отраслях получить поддержку и выйти на новый уровень развития.
«Самарская область регулярно входит в число самых активных регионов-участников конкурса. Мы видим, что наши предприятия успешно конкурируют в разных категориях. Так, в прошлом году два региональных бренда вошли в число лучших. Мы приглашаем наших производителей участвовать, а за помощью в составлении заявок можно обращаться в региональный центр «Мой бизнес», — подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Подать заявки для участия в конкурсе можно на сайте знайнаших.аси.рф. до 1 июня 2026 года. К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивый рост и высокую степень локализации производства. 
Заявки принимаются по пяти направлениям:
- «Знай вкусных» – производители еды, напитков и фермерской продукции;
- «Знай полезных» – бренды в сфере красоты, здоровья и товаров для детей;
- «Знай креативных» – производители одежды, украшений, обуви и товаров для интерьера;
- «Знай разных» – молодёжные, семейные и премиальные бренды;
- «Знай технологических» – компании в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, промышленных и образовательных технологий.
Одними из первых подали заявку на участие в конкурсе представители экофермы «Чернышов». Хозяйство расположено в национальном парке «Самарская Лука» и работает по принципу полного цикла: от выращивания кормов до собственного производства. В ассортименте — гипоаллергенная молочная, кисломолочная продукция и разносортные сыры. Сейчас в хозяйстве насчитывается 250 коров и более 500 коз.
«Подали заявку на конкурс, в первую очередь, для того, что популяризовать наш подход «чистый вкус продукта дома». В нашем проекте много уникальных продуктов и очень хочется, чтобы их попробовали покупатели розничных магазинов», — рассказала руководитель экофермы Кристина Эйзенбарт.
Предприниматель из Тольятти Наталья Милюкина представит на конкурсе сразу два бренда — это сеть спа-салонов «Сердце тайги» и марка натуральной косметики Altaiсa. Производитель активно продвигает косметику на маркетплейсах, а при содействии Центра поддержки экспорта Самарской области готовится вывести продукцию на зарубежный рынок.
«Для меня участие в конкурсе является очень важной и значимой попыткой заявить о себе. Сейчас у нас этап масштабирования, мы делаем скачок в развитии и очень хочется получить поддержку от государства. Кроме того, хочется быть увиденными и услышанными. Безусловно, тот факт, что программа - федеральная, инициированная Президентом,  делает её еще более ценной и полезной», — делится Наталья Милюкина.
Экспертиза заявок и отбор финалистов пройдут в несколько этапов, а финальная церемония награждения запланирована на июль.
Бренды-победители получат индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, помощь в выходе на маркетплейсы и в торговые сети, доступ к обучающим программам, членство в бизнес-объединениях, участие в крупных форумах, содействие в привлечении инвестиций и масштабную информационную поддержку.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность поддержки и продвижения продукции местных производителей, в том числе — организации новых каналов сбыта. Поддержка бизнеса в регионе реализуется в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика». 

 

Фото предоставлены: - марка натуральной косметики Altaiсa - экоферма «Чернышов»

