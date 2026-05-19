На партийной конференции Тольяттинского отделения «Единой России» новым секретарем избран глава города Илья Сухих. 
Илья Сухих возглавил «Единую Россию» в Тольятти
В рамках Спартакиады Самарской региональной организации «Динамо» прошли первые соревнования по кроссфиту среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности.
В Самаре прошли соревнования по кроссфиту среди сотрудников силовых ведомств
Полицейскими разыскивается без вести пропавший подросток, 2014 года рождения, который 18 мая около 14:00 вышел из дома в мкр.Крутые Ключи в Красноглинском районе областного центра, но до школы не дошел и его местонахождение неизвестно.
Сотрудники полиции в Красноглинском районе продолжают разыскивать шестиклассника
Минпросвещения РФ разрабатывает государственный учебник по физкультуре для российских школ, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Минпросвещения разрабатывает единый учебник по физкультуре
В Самарской области товарный поезд сбил насмерть женщину
Диетолог Кострова: классическая окрошка с вареной колбасой и сладким темным квасом — это достаточно серьезное испытание для ЖКТ.
Диетолог назвала допустимое количество окрошки без вреда для здоровья
Конкурс «Арктур» проводится с целью сохранения уникальности и совершенствования системы дополнительного образования детей, повышения статуса руководителей и педагогических работников.
Педагоги региона – победители XI Всероссийского профессионального конкурса «Арктур»
Во вторник, 19 мая 2026 года, в здании Правительства региона состоялась пленарная сессия Всероссийского научно-технического форума по инженерным направлениям.
В регионе стартовал Всероссийский научно-практический форум по инженерным направлениям
В Самаре состоится научно-практическая конференция «Самарская рукопись: первая книга города в контексте книжной культуры XVII–XXI веков»

22 мая в Центральной городской библиотеке имени Крупской, пройдет научно-практическая конференция «Самарская рукопись: первая книга города в контексте книжной культуры XVII–XXI веков». 

«Самарская рукопись», созданная в 1628–1629 годах, сейчас хранится в отделе рукописей Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Это уникальный для Самары памятник истории и литературы — пример книги «представительского класса» XVII века. Как заявляют эксперты Российской национальной библиотеки, она имеет типичное для времени своего создания письмо и художественное оформление. Но одновременно у нее есть и только присущие ей особенности. К ним относятся, например, сведения, которые содержатся в предисловии и владельческих записях.

Участники конференции - ученые, которые участвовали в исследовании уникального памятника литературы и истории - сосредоточатся на истории и визуальной составляющей «Самарской рукописи».

Программа конференции:

9:30 – 10:00 Регистрация участников

10:00 – 10:10 Торжественное открытие

10:10 – 10:40 Выступление Романа Мантая, создателя электронной библиотеки иллюстрированных рукописей ИСКОНИЯ, исследователя книжной миниатюры на тему «Пётр — первый художник Самары: техника, стиль и источники миниатюр»

10:40 – 11:10 Выступление историка, доцента Самарского университета Юлии Жердевой на тему «Практики и круг чтения российской элиты XVII века».

11.10 – 11.30 Кофе-брейк

11.30 – 12.00 Выступление старшего преподавателя кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета Инги Пологовой на тему «Притчи Самарской рукописи в контексте христианского учения: единство смыслов за множественностью образов»

12.00 – 12.40 Кураторская экскурсия по выставке «Самарская рукопись». Проводит Роман Мантай.

12.00 – 12.40 Квест «Притча о единороге»— командное путешествие по залам библиотеки на основе притч из рукописи.

12.40 – 13.00 Принятие резолюции конференции. Вручение сертификатов участникам 

Заключительное слово.

13.00 – 14.00 Неформальное общение, фотозона

 

Фото:  "Агентство социокультурных технологий"

