В Самаре состоится научно-практическая конференция «Самарская рукопись: первая книга города в контексте книжной культуры XVII–XXI веков»

В пятницу, 22 мая, в Центральной городской библиотеке имени Крупской, пройдет научно-практическая конференция «Самарская рукопись: первая книга города в контексте книжной культуры XVII–XXI веков». (12+)

«Самарская рукопись», созданная в 1628–1629 годах, сейчас хранится в отделе рукописей Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Это уникальный для Самары памятник истории и литературы — пример книги «представительского класса» XVII века. Как заявляют эксперты Российской национальной библиотеки, она имеет типичное для времени своего создания письмо и художественное оформление. Но одновременно у нее есть и только присущие ей особенности. К ним относятся, например, сведения, которые содержатся в предисловии и владельческих записях.

Участники конференции - ученые, которые участвовали в исследовании уникального памятника литературы и истории - сосредоточатся на истории и визуальной составляющей «Самарской рукописи».

Программа конференции:

9:30 – 10:00 Регистрация участников

10:00 – 10:10 Торжественное открытие

10:10 – 10:40 Выступление Романа Мантая, создателя электронной библиотеки иллюстрированных рукописей ИСКОНИЯ, исследователя книжной миниатюры на тему «Пётр — первый художник Самары: техника, стиль и источники миниатюр»

10:40 – 11:10 Выступление историка, доцента Самарского университета Юлии Жердевой на тему «Практики и круг чтения российской элиты XVII века».

11.10 – 11.30 Кофе-брейк

11.30 – 12.00 Выступление старшего преподавателя кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета Инги Пологовой на тему «Притчи Самарской рукописи в контексте христианского учения: единство смыслов за множественностью образов»

12.00 – 12.40 Кураторская экскурсия по выставке «Самарская рукопись». Проводит Роман Мантай.

12.00 – 12.40 Квест «Притча о единороге»— командное путешествие по залам библиотеки на основе притч из рукописи.

12.40 – 13.00 Принятие резолюции конференции. Вручение сертификатов участникам

Заключительное слово.

13.00 – 14.00 Неформальное общение, фотозона

Фото: "Агентство социокультурных технологий"