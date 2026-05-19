На партийной конференции Тольяттинского отделения «Единой России» новым секретарем избран глава города Илья Сухих. 
Илья Сухих возглавил «Единую Россию» в Тольятти
В рамках Спартакиады Самарской региональной организации «Динамо» прошли первые соревнования по кроссфиту среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности.
В Самаре прошли соревнования по кроссфиту среди сотрудников силовых ведомств
Полицейскими разыскивается без вести пропавший подросток, 2014 года рождения, который 18 мая около 14:00 вышел из дома в мкр.Крутые Ключи в Красноглинском районе областного центра, но до школы не дошел и его местонахождение неизвестно.
Сотрудники полиции в Красноглинском районе продолжают разыскивать шестиклассника
Минпросвещения РФ разрабатывает государственный учебник по физкультуре для российских школ, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Минпросвещения разрабатывает единый учебник по физкультуре
В Самарской области товарный поезд сбил насмерть женщину
Диетолог Кострова: классическая окрошка с вареной колбасой и сладким темным квасом — это достаточно серьезное испытание для ЖКТ.
Диетолог назвала допустимое количество окрошки без вреда для здоровья
Конкурс «Арктур» проводится с целью сохранения уникальности и совершенствования системы дополнительного образования детей, повышения статуса руководителей и педагогических работников.
Педагоги региона – победители XI Всероссийского профессионального конкурса «Арктур»
Во вторник, 19 мая 2026 года, в здании Правительства региона состоялась пленарная сессия Всероссийского научно-технического форума по инженерным направлениям.
В регионе стартовал Всероссийский научно-практический форум по инженерным направлениям
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

САТОБ: авторская версия Юрия Башмета оперы П. Чайковского «Иоланта»

18 июня на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет исполнение авторской версии Юрия Башмета оперы П. Чайковского «Иоланта».

18 июня в 19:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет исполнение авторской версии Юрия Башмета оперы П. Чайковского «Иоланта» в рамках V Музыкального фестиваля Юрия Башмета в Самарской области, который проходит при поддержке Правительства Самарской области. 12+

Организатор концерта – Автономная некоммерческая организация гастрольно-концертное агентство «Концерты, фестивали, мастер-классы»

«Иоланта» – последняя опера русского гения. Своего рода послание будущим поколениям… Чистая и светлая, она наполнена Любовью – божественной, родительской и человеческой, лишена отрицательных персонажей и традиционного конфликта, её главная героиня интуитивно стремится постичь Свет Мира. «Слава тебе, Творец Вселенной!» – коленопреклоненная молитва заключительного ансамбля «Иоланты» звучит как напоминание, что наш мир – это Дар, созданный для Гармонии и Любви.

Наш музыкальный спектакль – это сочетание лучших фрагментов из оперы и монологов самого автора (задумчивых и пронзительных, порою страстных и нежных) о необходимости любить, о миссии Музыки в мире, наполненном шумом и хаосом.

Чайковский сочиняет «Иоланту» уже всемирно признанным композитором, но продолжает мучительно сомневаться в себе, своём таланте и возможности сказать новое; и вот, на этой грани диалога с самим собой создает шедевр – «Я напишу оперу, от которой все плакать будут».

Замок короля Рене погружает нас в мистическое пространство красоты, красных роз и зеленого луга. В этой атмосфере рождаются невероятные чувства, превращаясь в созвучия, которые дают Надежду; физическая слепота отступит перед духовным прозрением, стремление к Свету обернется свободой любить.

Премьера состоялась 5 июля 2025 года в Усадьбе «Демьяново» в Клину.

Режиссер – Павел Сафонов

Художник по костюмам – Евгения Панфилова

Художник по свету – Руслан Майоров

В роли Петра Ильича Чайковского – Павел Сафонов

Солисты ведущие оперных театров России

Хор Самарского академического театра оперы и балета

(Главный хормейстер – Максим Пожидаев)

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»

Художественный руководитель и главный дирижер Юрий Башмет

 

Фото:   пресс-служба САТОБ

В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
18 мая 2026  13:32
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
18 мая 2026  13:14
В Самаре пройдет туристический фестиваль
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
17 мая 2026  12:50
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
15 мая 2026  20:01
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым.
15 мая 2026  19:59 
15 мая 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
