САТОБ: авторская версия Юрия Башмета оперы П. Чайковского «Иоланта»

18 июня в 19:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет исполнение авторской версии Юрия Башмета оперы П. Чайковского «Иоланта» в рамках V Музыкального фестиваля Юрия Башмета в Самарской области, который проходит при поддержке Правительства Самарской области. 12+

Организатор концерта – Автономная некоммерческая организация гастрольно-концертное агентство «Концерты, фестивали, мастер-классы»

«Иоланта» – последняя опера русского гения. Своего рода послание будущим поколениям… Чистая и светлая, она наполнена Любовью – божественной, родительской и человеческой, лишена отрицательных персонажей и традиционного конфликта, её главная героиня интуитивно стремится постичь Свет Мира. «Слава тебе, Творец Вселенной!» – коленопреклоненная молитва заключительного ансамбля «Иоланты» звучит как напоминание, что наш мир – это Дар, созданный для Гармонии и Любви.

Наш музыкальный спектакль – это сочетание лучших фрагментов из оперы и монологов самого автора (задумчивых и пронзительных, порою страстных и нежных) о необходимости любить, о миссии Музыки в мире, наполненном шумом и хаосом.

Чайковский сочиняет «Иоланту» уже всемирно признанным композитором, но продолжает мучительно сомневаться в себе, своём таланте и возможности сказать новое; и вот, на этой грани диалога с самим собой создает шедевр – «Я напишу оперу, от которой все плакать будут».

Замок короля Рене погружает нас в мистическое пространство красоты, красных роз и зеленого луга. В этой атмосфере рождаются невероятные чувства, превращаясь в созвучия, которые дают Надежду; физическая слепота отступит перед духовным прозрением, стремление к Свету обернется свободой любить.

Премьера состоялась 5 июля 2025 года в Усадьбе «Демьяново» в Клину.

Режиссер – Павел Сафонов

Художник по костюмам – Евгения Панфилова

Художник по свету – Руслан Майоров

В роли Петра Ильича Чайковского – Павел Сафонов

Солисты ведущие оперных театров России

Хор Самарского академического театра оперы и балета

(Главный хормейстер – Максим Пожидаев)

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»

Художественный руководитель и главный дирижер Юрий Башмет

Фото: пресс-служба САТОБ