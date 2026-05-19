В регионе стартовал Всероссийский научно-практический форум по инженерным направлениям

Во вторник, 19 мая 2026 года, в здании Правительства региона состоялась пленарная сессия Всероссийского научно-технического форума по инженерным направлениям.

Мероприятие, объединяющее учёных, инженеров, конструкторов по развитию спецотраслей промышленности. От имени Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева гостей и организаторов форума приветствовал первый заместитель Губернатора – председатель Правительства региона Виталий Шабалатов. Он отметил, что Самарская область рада принять гостей и традиционно является регионом с развитой спецотраслью промышленности.

«Коллеги, вы наша надежда и опора. Сегодня ваш труд, ваши усилия имеют стратегическую важность для нашей страны и каждого из нас. Хочу пожелать вам максимально эффективной работы на форуме, и чтобы все решения, которые вы примете, были воплощены в реальность на предприятиях промышленных комплексов. Если у вас есть вопросы, предложения, вы всегда найдете поддержку Правительства Самарской области», – подчеркнул глава регионального кабмина.

Форум объединил представителей вузов, научных объединений, промышленных предприятий со всей страны. В его работе также принимают активное участие органы исполнительной власти. Основными организаторами выступили холдинг «Технодинамика» и Правительство региона.

Врио министра науки и высшего образования Марк Шлеенков передал коллегам слова приветствия от заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрия Афанасьева.

«Форум охватывает широкий спектр вопросов, от фундаментальных исследований и энергонасыщенных материалов до кадрового обеспечения и нормативно-правового регулирования и научной аттестации. В центре внимания подготовка кадров высшей квалификации, развитие производственной аспирантуры, повышение престижа научной деятельности в интересах спецотраслей промышленности и создания эффективной системы мотивации для молодых исследователей.

Эти задачи неразрывно связаны с реализацией государственного плана подготовки кадров и достижению целей национальных проектов технологического лидерства. Убежден, что предстоящая стратегическая пленарная сессия станет ключевой дискуссионной платформой для выработки конкретных предложений по совершенствованию государственной политики.

Желаю всем участникам плодотворной работы, конструктивных дискуссий, новых научных идей и профессиональных успехов на благо технологического суверенитета Российской Федерации».

В программе форума: лекции ведущих учёных и специалистов отрасли, программы повышения квалификации, конкурс научных работ молодых учёных, заседание Совета и общее собрание Консорциума предприятий отрасли.