На партийной конференции Тольяттинского отделения «Единой России» новым секретарем избран глава города Илья Сухих. 
В рамках Спартакиады Самарской региональной организации «Динамо» прошли первые соревнования по кроссфиту среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности.
Полицейскими разыскивается без вести пропавший подросток, 2014 года рождения, который 18 мая около 14:00 вышел из дома в мкр.Крутые Ключи в Красноглинском районе областного центра, но до школы не дошел и его местонахождение неизвестно.
Минпросвещения РФ разрабатывает государственный учебник по физкультуре для российских школ, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
В Самарской области товарный поезд сбил насмерть женщину
Диетолог Кострова: классическая окрошка с вареной колбасой и сладким темным квасом — это достаточно серьезное испытание для ЖКТ.
Конкурс «Арктур» проводится с целью сохранения уникальности и совершенствования системы дополнительного образования детей, повышения статуса руководителей и педагогических работников.
Во вторник, 19 мая 2026 года, в здании Правительства региона состоялась пленарная сессия Всероссийского научно-технического форума по инженерным направлениям.
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
В регионе стартовал Всероссийский научно-практический форум по инженерным направлениям

Во вторник, 19 мая 2026 года, в здании Правительства региона состоялась пленарная сессия Всероссийского научно-технического форума по инженерным направлениям.

Мероприятие, объединяющее учёных, инженеров, конструкторов по развитию спецотраслей промышленности. От имени Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева гостей и организаторов форума приветствовал первый заместитель Губернатора – председатель Правительства региона Виталий Шабалатов. Он отметил, что Самарская область рада принять гостей и традиционно является регионом с развитой спецотраслью промышленности.

«Коллеги, вы наша надежда и опора. Сегодня ваш труд, ваши усилия имеют стратегическую важность для нашей страны и каждого из нас. Хочу пожелать вам максимально эффективной работы на форуме, и чтобы все решения, которые вы примете, были воплощены в реальность на предприятиях промышленных комплексов. Если у вас есть вопросы, предложения, вы всегда найдете поддержку Правительства Самарской области», – подчеркнул глава регионального кабмина.

Форум объединил представителей вузов, научных объединений, промышленных предприятий со всей страны. В его работе также принимают активное участие органы исполнительной власти. Основными организаторами выступили холдинг «Технодинамика» и Правительство региона.

Врио министра науки и высшего образования Марк Шлеенков передал коллегам слова приветствия от заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрия Афанасьева.

«Форум охватывает широкий спектр вопросов, от фундаментальных исследований и энергонасыщенных материалов до кадрового обеспечения и нормативно-правового регулирования и научной аттестации. В центре внимания подготовка кадров высшей квалификации, развитие производственной аспирантуры, повышение престижа научной деятельности в интересах спецотраслей промышленности и создания эффективной системы мотивации для молодых исследователей.
Эти задачи неразрывно связаны с реализацией государственного плана подготовки кадров и достижению целей национальных проектов технологического лидерства. Убежден, что предстоящая стратегическая пленарная сессия станет ключевой дискуссионной платформой для выработки конкретных предложений по совершенствованию государственной политики.
Желаю всем участникам плодотворной работы, конструктивных дискуссий, новых научных идей и профессиональных успехов на благо технологического суверенитета Российской Федерации».

В программе форума: лекции ведущих учёных и специалистов отрасли, программы повышения квалификации, конкурс научных работ молодых учёных, заседание Совета и общее собрание Консорциума предприятий отрасли.

В центре внимания
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
637
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
В Самаре пройдет туристический фестиваль
592
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
782
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
1564
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
1445
