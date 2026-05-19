В Самарской области товарный поезд сбил насмерть женщину

В Самарской области произошла трагедия на железной дороге. Под колесами поезда погибла женщина.

«По предварительным данным, вечером 18 мая 2026 года на перегоне „Похвистнево — Бугуруслан“ грузовой поезд смертельно травмировал 60-летнюю женщину. Она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте и нарушила правила безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта», — сообщили в Центральном МСУТ СК России.

Организована доследственная проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователям предстоит установить все обстоятельства трагедии, пишет 63.ру.